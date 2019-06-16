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《與惡》帥醫爆肥10公斤！施名帥「6塊肌融解」油肚大叔照超驚悚

記者林映妤／台北報導

趙德胤執導，吳可熙、夏于喬、宋芸樺主演《灼人秘密》擔任今年台北電影節開幕片，16日下午1點開賣，6分鐘內就秒殺售完，觀眾期待度爆表！為了追求電影真實，每個演員都把自己推向極致，像是《我們與惡的距離》帥醫施名帥就爆肥10公斤，原本結實6塊肌全都胖成一團，瞬間成了癡肥大叔！

吳可熙片中角色「妮娜」從鄉下到大城市追尋演員夢，遇到「導演」施名帥用驚世駭俗的手段，迫使她飆出影后級演技。

▲▼施名帥為了拍《灼人秘密》發福10公斤。（圖／施名帥提供／公視提供）

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▲▼施名帥在《與惡》是帥醫，為了拍《灼人秘密》發福10公斤。（圖／公視提供岸上影像提供） 

▲▼《灼人秘密》吳可熙、夏于喬、宋芸樺、施名帥、李李仁。（圖／岸上影像有限公司提供）

施名帥是全片戲份最吃重的男演員，試鏡時他聽導演說「這角色需要增胖、曬黑、剃平頭」，馬上開始暴食一天5餐猛嗑炸雞、披薩，最後再灌一大杯半融冰淇淋或高脂高蛋白吃到胃發炎，3星期體重暴增8公斤！開拍前他翻閱劇本，心裡冒出問號「這跟胖有關係嗎？」但相信導演要求一定有原因，就豁出去「吃就對了！」

電影開拍後，施名帥為維持體重，隨身攜帶塞滿各種零食的「發胖小包包」上工，可樂、珍奶不離手，總共胖了10公斤，他表示：「每天看鏡子越來越胖，我臉尖穿衣服看不出來，其實都胖在肚子，脂肪很明顯還長出橘皮。」殺青後他花2個月瘋狂健身甩掉10公斤肥油，還一度擔心瘦不回來會被下部戲換角，自嘲：「演員好辛苦！」

▲▼施名帥為了拍《灼人秘密》發福10公斤。（圖／施名帥提供／公視提供）

▲▼施名帥6塊肌融化，變成癡肥大叔。（圖／施名帥提供）

▲▼施名帥為了拍《灼人秘密》發福10公斤。（圖／施名帥提供／公視提供）

除了施名帥，飾演「妮娜」經紀人的李李仁也揮別好男人形象，化身超腹黑角色，他的經典台詞就是「接戲就兩個理由，要嘛好角色，要嘛好多錢」！看完《灼人秘密》劇本後，李李仁特別有感，演藝圈似曾相識的潛規則，背後有許多不為人知的祕密，電影血淋淋卻也很寫實。

▲▼《灼人秘密》吳可熙、夏于喬、宋芸樺、施名帥、李李仁。（圖／岸上影像有限公司提供）

▲▼李李仁化身腹黑經紀人。（圖／岸上影像提供）

▲▼《灼人秘密》吳可熙、夏于喬、宋芸樺、施名帥、李李仁。（圖／岸上影像有限公司提供）

李李仁也大讚吳可熙敬業又肯吃苦，「她根本是妮娜的化身，我演她經紀人一點也不吃力」。有幾場「妮娜」打電話給經紀人的戲，李李仁即使沒通告也要在家等電話，鈴聲響起1秒從慈父化身經紀人，演技爆發嚇壞小孩以為爸爸人格分裂，「這個體驗很新鮮，我也很喜歡，能真正幫助對手演員入戲，可熙在現場拍攝比較辛苦，我只是在家彈吉他等電話。」還開玩笑說，邊帶小孩邊工作蠻舒服的啊！

《灼人秘密》7月19日上映。

▲▼《灼人秘密》吳可熙、夏于喬、宋芸樺、施名帥、李李仁。（圖／岸上影像有限公司提供）

▲▼《灼人秘密》三姝入戲瘋魔，不是自閉就是爆哭。（圖／岸上影像提供）

▲▼《灼人秘密》吳可熙、夏于喬、宋芸樺、施名帥、李李仁。（圖／岸上影像有限公司提供）

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