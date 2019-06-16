林柏宏胖了5公斤！「我不讓自己餓著」變身man爆壯漢

▲《冰峰暴》林柏宏、張靜初、役所廣司走上紅毯。（圖／周子娛樂提供）

記者林映妤／台北報導

林柏宏15日出席上海電影節開幕紅毯，距離上次來到上海電影節已經是3年前《六弄咖啡館》，當時還奪下最佳新人男演員獎；這次他帶著新片《冰峰暴》現身，16日也出席新片發佈會，透露自己為了這部電影胖了5公斤，事前瘋狂增重、增肌，就是因為首度挑戰man味十足的硬漢角色！

林柏宏開拍前一段時間都固定做運動、游泳、健身、跑步，吃的部分更小心，比平常吃得都多，不讓自己餓著，一有飢餓感就吃！

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▲林柏宏為了電影增肌胖了5公斤。（圖／周子娛樂提供）

片中林柏宏飾演國際雪山救援小組「WINGS 翼小隊」救援隊直升機駕駛員，但他卻自嘲是隊中最輕鬆的角色，把張靜初，役所廣司放在山腰上就下山了，因為直升機沒辦法飛到最高點。不過拍完他對直升機燃起熱情，馬上和導演約好要一起考直升機駕照，發佈會還當場邀約張靜初當第一個乘客！

為了因應在雪山拍攝動作戲的困難，在開拍之前林柏宏瘋狂健身增強體能，胖了5公斤，讓自己看起來更壯更man；另外他為了在大銀幕上呈現真實感，也做足功課，上了很多跟直升機原理相關的課程，熟記所有操作。

林柏宏透露，第一眼看到余非導演的劇本便被吸引，認為故事很緊湊，裡面的每一個角色都很精彩，而且電影卡司還有張家振老師、張靜初、日本影帝役所廣司，林柏宏笑說：「絕對沒有不接的理由！」

▲▼林柏宏飾演直升機駕駛員自嘲最輕鬆。（圖／周子娛樂提供）