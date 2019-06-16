愛迪生根本沒這麼「偉大」！班尼狄克爆出傳奇天才的黑暗面

記者林映妤／台北報導

英國男神班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）在電影《電流大戰》飾演「歷史偉人」愛迪生，然而這段故事卻非本中歷史故事，而是圍繞在發明狂人愛迪生、西屋電器創辦人威斯汀豪斯與最接近神的男人特斯拉3人之間，世人從沒看過的商業鬥爭與不擇手段。

「掌握電的人，就掌握了未來！」19世紀時，一場點亮世界的「戰爭」改變人類未來，愛迪生、威斯汀豪斯與特斯拉3人展開爾虞我詐的商業算計、刀刀致命的抹黑招數，班尼狄克康柏拜區表示：「當我更了解這段歷史後，才知道愛迪生的豐功偉業並不如我們所認知，但確實，也不只如此。」

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▲▼《電流大戰》班尼狄克康柏拜區將愛迪生的自大與愛慕虛榮公諸於世。（圖／CatchPlay提供）

除了發明能力與點亮世界的光環，頂著「傳奇天才」名聲的愛迪生，其愛慕虛榮與視名為命的個性鮮少為人知。在《電流大戰》預告片頭，他咬著雪茄，不可一世地在泥堆中向富豪們展現燈泡的威力，就說明了他的真實個性。

班尼狄克說：「因為他的自大，讓他得到許多也失去許多，但留給我們的，除了光明，在電影中也可看到他在商業鬥爭與搶奪專利的另一項『能力』，這也是愛迪生不為人知的黑暗面。」



除了班尼狄克康柏拜區，電影其他卡司亦相當華麗，奧斯卡提名男星麥可夏儂（Michael Shannon）飾演威斯汀豪斯、《X戰警》「野獸」尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）飾演特斯拉，以及「蜘蛛人」湯姆霍蘭（Tom Holland）飾演愛迪生助手，以超級英雄卡司詮釋19世紀改變世界的商業廝殺。電影7月19日上映。