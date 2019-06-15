正宮求救KIMIKO：老公被小三搶走！隔半年「完美復仇」反擊

記者林奕如／台北報導

KIMIKO以身材火辣著稱，有許多學生慕名而來學舞，她甚至幫助「正宮」狠甩偷腥夫，她分享：「我工作很像女生避風港，去年有一個女生來找我，她真的很不快樂，眼神都有恨意，希望學性感舞蹈，把她老公的心搶過來，但我說先上課再來決定。」隔半年後，正宮真的有驚人改變。

▲Kimiko分享有一位正宮學舞是為了搶回老公。（圖／Kimiko工作室提供）

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KIMIKO分享，正宮身材高挑，職業和條件都很好，但不甘心老公被搶走，整個人恨意都在眼神上，來學舞的原因是想要挽回老公，KIMIKO說：「她一開始上課怨氣狠深，站在角落沒人靠近，第2個月慢慢站在第3排位置，最後站在第一排等我上課，我很開心她走出來了。」後來正宮消失一個月，再次現身有新男友了：「我不要我老公了，在妳課堂上學習到我值得更好的東西。」

▲Kimiko和學生合照，各個身材火辣。（圖／Kimiko工作室提供）

KIMIKO今出席自行研發KimiBarre美型棒記者會，為了宣傳效用拼了，先瘋狂吃胖3個月，天天吃雞排跟全糖珍奶，體脂肪率從18變成28，胸部也胖了1個CUP，呈現最浮腫的狀態，自嘲：「整個人溢出來。」她上節目樣子跟以前差太多，網友毒舌狂轟，還被好友私下詢問：「是不是懷孕了？」讓她照鏡子的時候默默落淚。

KIMIKO吃胖後，展開30天直播減重計畫，讓網友封她為「減肥神算」，她表示這個產品非常適合亞洲人的身型，能帶動全身肌群均勻發力，更能鍛鍊到深層肌肉，她笑說：「很像是團體減肥團，每天都有女生私訊我裸照，告訴我成效，可能以為只有我看得到，但馬上提醒她們管理員也有男生，所以每天刪不完照片。」