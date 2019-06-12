謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了

記者林奕如／台北報導

謝忻、阿翔激吻爆出不倫戀，12日照常下台中錄影，製作人蕭哥接到《ETtoday星光雲》電話還在半夢半醒之間，他說，現在工作人員先下去一批準備錄影，還沒有跟主持人見到面，是否會尷尬，他豪爽一笑：「怎麼辦呢，問一下神明。」

►看更多【謝忻不倫阿翔】相關新聞請點此

請繼續往下閱讀...

▲謝忻、阿翔主持《綜藝大集合》。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大集合）

《綜藝大集合》2001年11月11日在民視首播，主持人為胡瓜、浩角翔起及謝忻，台灣各大廟宇跑透透，獲得第53屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，在不少觀眾心中是不可缺綜藝節目。不過主持班底同門阿翔和謝忻爆出不倫戀，製作人蕭哥表示，「真的是現在才看到新聞，一大堆人找我，還想說發生什麼事。」

▲阿翔、謝忻爆出不倫戀。（圖／民視提供）

製作人一路和阿翔、謝忻合作超過10年，他看到新聞也很驚訝，是否有看出端倪，他說：「沒有，我們後知後覺。」但他也強調，先看看他們怎麼講，會不會是在拍戲，眼睛看到的不是事實。據了解，目前節目照常錄影。地點在台中烏日建興宮。

▲阿翔和正妹老婆結婚多年。（圖／翻攝自Grace臉書）

阿翔和謝忻同門，彼此曾說過就像兄弟一樣，2018年底他們在車上密會48分鐘，又被拍到一起回台，共同好友浩子更替兩人背書：「絕對不可能！」謝忻當時為了撇清關係甚至脫口：「他（阿翔）就不是我的菜，真的不可能，我喜歡比較高的男生。」她也強調阿翔就是她的人生導師。