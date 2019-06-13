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馬如龍「粉色訃聞」曝光！沛小嵐淚：他很喜歡這顏色

記者林奕如／台北報導

馬如龍病逝，享壽80歲。連日來家屬忙處理後事，遺照選用他2011年至澳門領取華語電影傳媒大獎男配角獎的照片，他手捧禮券、霸氣微笑依舊，讓人懷面，今訃聞曝光，選用淺粉色系當底。據了解，禮儀公司負責人在討論訃聞樣式時，建議可用淺粉色印刷，遺孀沛小嵐雖然傷心，還是打起精神回應：「對，他很喜歡這顏色。」

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▲▼馬如龍訃聞曝光。（圖／資料照）

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▲馬如龍訃聞曝光。（圖／資料照）

告別式6月28日舉行，地點位在板橋殯儀館景福廳，早上8點20分家祭，隨即會有緬懷巨星影視播放，供人追思。訃聞上所寫「緣生緣滅，曲終幕落，而今，摯愛的父親已自人生舞台謝幕，感恩您的善緣認識摯愛的父親。」這幾日演藝圈合作過的藝人好友等都到靈堂上香，包括導演魏德聖、田中千繪、林美照、「太子幫」阮經天、鳳小岳、蔡昌憲、黃鐙輝等。

▲馬如龍訃聞曝光。（圖／經紀人提供）

▲馬如龍訃聞曝光。（圖／經紀人提供）

馬如龍本名黃政雄，出道後演出50多部台語連續劇，第一部台語武俠劇是與鳳飛飛合演《燕雙飛》，近年來在電影《海角七號》代表會主席、《艋舺》霸氣Geta老大角色深植人心。他和沛小嵐1981年結婚，兩人形影不離，林美照就透露沛小嵐會喊馬如龍「肝肝」（台語），雖然吐槽很噁心，但也心疼沛小嵐痛失老公，希望她好好照顧身體。

▲▼馬如龍靈堂照片。（圖／臺北市攝影記者聯誼會提供）

▲▼馬如龍靈堂照片。（圖／臺北市攝影記者聯誼會提供）

▲馬如龍靈堂佈置。（圖／臺北市攝影記者聯誼會提供）

馬如龍2018年11月傳出罹患肺腺癌，今年4月才剛過80大壽，與妻小兒孫共聚一堂，剝壽桃又吃豬腳麵線，氣色看來還不錯，不過5月外孫意外去世，他十分悲痛，傳出病情惡化，之後因腹痛送醫，但小腸穿孔引發敗血症，3日裝上葉克膜搶救，靠藥物維持心肺功能，最終仍不敵病魔離世。

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馬如龍, 沛小嵐, 海角七號, 艋舺, 太子幫, 阮經天, 鳳小岳, 蔡昌憲, 黃鐙輝, 林美照

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