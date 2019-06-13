海倫清桃語出驚人：阿翔很厲害！曝他「私下體貼行為」很攻女心

記者林奕如／台北報導

阿翔跟謝忻不倫戀延燒，海倫清桃雖然消失螢光幕前一陣子，但依舊關心演藝圈時事，她透露有上阿翔主持的節目幾次，對阿翔印象就是大男孩，網友心疼正宮受傷害，也有一票人覺得小三謝忻愛到卡慘死，海倫清桃語出驚人：「可能阿翔很厲害，他真的很體貼。」

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▲海倫清桃語出驚人：「阿翔很厲害。」（圖／記者張一中攝、翻攝謝忻臉書）

海倫清桃分享有一次上節目，因為是第一次很緊張，當時在化妝室準備，阿翔一走進來，就很親切招呼她喊「桃子」，並且告知桌上有便當，「我覺得很體貼，這樣真的會讓人很感動。」她也讚阿翔主持《食尚玩家》多年，以及《綜藝大集合》，在專業上很厲害，受到很多人喜愛。

對於阿翔和謝忻路邊激吻爆不倫，海倫清桃：「愛情很難說，外面的人都沒有什麼權利講人家。他有老婆在家支持，並且生了Baby，但同時（他跟謝忻）有革命感情，當小三很可憐，愛了就很難說，運氣好當正宮。」

▲海倫清桃和美女髮型師Irene。（圖／記者張一中攝）

海倫清桃今由緋聞男友黃景裕開跑車接送到會場，出席明星之旅-Hope Tour專利接髮公益活動，和美女髮型師Irene愛瑞一起亮相，她臉相較之前浮腫，她解釋感冒還沒好，喝了太多感冒糖漿和水才這樣，拍完照後撒嬌希望攝影大哥幫修圖。

今公益活動宣傳美女髮型師Irene專利接髮，可幫助罹癌正在化療的女生完成長髮夢想，Irene表示：「有很多癌症病患，因為化療關係，所以掉頭髮嚴重，甚至剪成短頭，很想要有漂亮的長髮，但一直做不到，就有一位23歲女客人，我幫她完成接髮，她最後感動到哭說：『很久沒有看到自己長髮樣子』。」