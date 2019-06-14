劉以豪《不能是朋友》讓女粉瘋狂　變身壞男人「演到心臟好痛」

記者林奕如／台北報導

劉以豪以往都是癡情暖男形象，但在《我們不能是朋友》大翻轉，展現霸氣一面，角色有交往10年的正宮女友，但其實已經厭倦女友總是用「為你好」理由決定事情，同時又被小資女郭雪芙吸引，上演誘惑獵女，角色壞到讓女粉瘋狂，他百思不得其解，充滿疑惑說：「不能理解女生耶。」

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▲劉以豪《我們不能是朋友》變身霸氣角色。（圖／八大提供）

對於這次演出，馮凱導演要劉以豪拿出本性，挖出自己的慾望，劉以豪坦言演得很辛苦：「演到心臟很痛。」自己在片場常常上演「天使VS惡魔」拔河想像，在他一直以來的道德觀裡，也不能想像「雙劈」事情發生，他笑說：「他（角色）很瘋狂，自己都很害怕褚克桓（劇中名），不能理解女生喜歡這一類，這太誇張了，老天爺沒有賦予我霸氣這東西。」

▲角色太瘋狂，劉以豪不能理解女生喜愛。（圖／記者黃克翔攝）

被問到他至今最霸氣的事情，劉以豪思考一下，他說：「從以前害怕專訪，到現在可以對媒體侃侃而談，這樣算嗎？！」日常生活中暖男一枚，角色霸氣十足，他自己看演出也不敢給爸媽看，「我覺得太刺激了，自己會害羞。」雖然劇情挑戰道德尺度，甚至還有800萬過一夜劇情，馮凱導演說：「很多人說劇情灑狗血，但這不就是會發生在你我身邊週遭的事情嗎！」