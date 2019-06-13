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劉以豪劈腿誘惑：800萬過一夜！帳篷內「愛撫郭雪芙鎖骨」

記者林奕如／台北報導

劉以豪在《我們不能是朋友》變身渣男，雖然有交往10年的女友，但依舊獵女無數，知道郭雪芙和男友想買自己將出售的房子，甚至向女方提出：「想要便宜800萬，妳必須，跟我過一夜。」他浪漫撫摸郭雪芙性感鎖骨，兩人露營過夜超親密。

▲劉以豪邀郭雪芙露營過夜 。（圖／八大提供）

▲劉以豪邀郭雪芙露營過夜 。（圖／八大提供）

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劉以豪演技大翻身，引爆鄉民熱烈討論，劇情將上演露營過夜，他本身也很愛露營，提起當初會接觸露營，是因為很喜歡大自然，加上有時候跟朋友小酌聊天之後不能開車，「但若是露營，就可以把所有事都湊在一起，能跟好朋友看著一把營火，喝點小酒，聊聊天聽聽音樂，然後又可以在大自然的環境裡面。」

▲劉以豪《我們不能是朋友》邀郭雪芙露營過夜。（圖／八大提供）

▲劉以豪劇中變身渣男獵女。（圖／八大提供）

他因為都在非假日出現在露營地，引起店家好奇，劉以豪笑說：「有些老闆可能比較年長，並不知道我是誰，甚至還會問『你是做什麼工作的？到底為什麼每次都可以這個時間來？』」讓他一時語塞，只能尷尬回：「我做動畫的啦！」

郭雪芙則是因為拍戲，第一次體驗夜宿露營，她甜笑說：「看劉以豪經常放露營的照片，所以大家都叫他要帶我們去露營。」劇中她因為小資女不浪費食物的性格使然，眼見一顆高級蘋果掉進水池，二話不說立刻涉水奔向池中撿蘋果，她吐露心聲：「跑進水池真的很恐怖，因為拍攝時間是在晚上，加上池底都是泥，看不清裡面還會有什麼，好可怕。」

▲劉以豪《我們不能是朋友》邀郭雪芙露營過夜。（圖／八大提供）

▲郭雪芙劇中是小資女，省錢過頭。（圖／八大提供）

身穿洋裝，腳踩高跟涼鞋的她還在奔跑過程中，誤判池水深度而導致膝蓋撞到石頭、腳被泥濘中的雜質割傷，「雖然很痛，而且感覺有無比多的細菌，但我沒辦法想那麼多，只能一直向前衝。」為戲十分拼命。

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劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱

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