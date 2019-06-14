謝忻悔當小三！傷害阿翔「我最好的夥伴」一肩扛責救火

記者林奕如／台北報導

謝忻和阿翔在路邊激吻，同門爆出不倫戀，新聞曝光第一天她就請假《綜藝大集合》，之後全面取消工作，她神隱一天親筆信向阿翔老婆Grace道歉，「對於自己的不理智以及衝動，感到萬分羞恥及悔恨。」但文中把不倫戀的錯一肩扛，甚至道歉阿翔，不少網友狂罵之外，也有網友心疼她「愛到卡慘死」。

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▲阿翔和謝忻爆出不倫戀。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

謝忻主持民視節目《綜藝大集合》12年，全台外景跑透透，更獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎，獲得不少中高年齡族群的喜愛，加上零星的主持活動、通告等，有穩定的月收入，上個月初才「被通知」拔掉她在《旅行應援團》主持棒，讓她月損失至少8萬元，主持工作也僅剩下《大集合》，但因為路邊激吻人夫阿翔，形象幾乎全毀，第一時間她請假主持，接下來工作全面暫停，每月要繳7萬房貸車貸的她，經濟壓力不小。

▲ 謝忻介入阿翔和Grece婚姻 。（圖／翻攝自謝忻、阿翔老婆臉書）

不過她愛到無怨無悔，甚至爆出為了救阿翔，寧願退演藝圈，《ETtoday星光雲》致電關心她，她也只哽咽回應：「一切交給經紀公司處理，謝謝關心！」14日深夜親筆信道歉阿翔老婆，甚至把當小三的責任一肩扛。對於她是否會退出《大集合》主持群，經紀公司以及製作單位也證實「還在評估狀況中」，尚未對她的去留做決定。

謝忻親筆信道歉全文

沈澱了一整天。

首先，我要跟阿翔的太太Grace鄭重的道歉，我非常非常地對不起妳，

對於自己的不理智以及衝動，感到萬分羞恥及悔恨。

妳，一定感到非常震驚，無助也痛苦，而這一些都是我在跨越友情線的時候，拋諸在腦後的。

讓友情變了調的我，深感歉意，讓亦師亦友的情感跨越了那條線的我，備感羞愧。

我，真的做了非常可怕的事情——在那個理智遺失的轉瞬間，我萬分後悔地傷害了我工作上最好的夥伴，造成今天這樣的局面，我，要負起非常大的責任。

你們是非常相配的王子和公主，我對不起你也對不起三個小朋友，我沒有資格請求妳的原諒，但是我還是由衷地想再次跟妳說一聲，「對不起」對不起。

▲謝忻親筆信道歉。（圖／翻攝謝忻臉書）