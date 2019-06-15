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謝承均10年無休「犧牲太多事」　消失7個月「暫別本土劇」

記者林奕如／台北報導

謝承均被封「本土劇一哥」，10年來拍戲無休，殺青《金家好媳婦》休息7個月，接檔戲《炮仔聲》海報有出現他的身影，但至今沒現身，呈現無限期停工狀態，他說：「大家都有在問，但我想先暫緩，像我這陣子帶媽媽海外旅行，學打羽毛球，之前拍戲犧牲太多事，現在想要補回來。」

▲▼《金家》韓瑜果斷打槍謝承均。（圖／翻攝VIDOL）

▲謝承均《金家好媳婦》殺青後休息7個月。（圖／翻攝VIDOL）

他號稱「電視公務員」，在不少本土劇都可以看他身影，殺青充電休息，前陣子才剛從歐洲回來，此趟去西班牙3大城市、法國巴黎，去參觀各大博物館，「去看了很多博物館，印象最深是法國凡爾賽宮，只能走馬看花3天3天逛不完，還有去燒毀的巴黎聖母院等。」

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▲謝承均遊西法噴40萬 。（圖／星之國際提供）

▲謝承均遊西法噴40萬 。（圖／星之國際提供）

▲謝承均遊西法噴40萬 。（圖／星之國際提供）

歐洲治安差，他出發前就被提醒一定要注意錢包，「有一次是在巴黎搭地鐵，有一群人擠過來，朋友發現拉鍊被拉開，大聲叫喊嚇跑扒手。還有一次在西班牙街頭，朋友走路慢落單，有2女生假裝填問卷，但其實要搶劫，幸好沒得逞。」他雖然人在歐洲，但還是被台灣旅客認出，尤其在巴黎機場，他幾乎來者不拒親切合照。

他雖然沒拍戲，但活動代言，加上副業投資閒不下來，今出席sNug本土襪品牌一日店長，提到之前拍戲時，若是室內戲要脫鞋，最可怕聞到腳臭味，他力挺產品好用，自己親穿3天不換，「真的不臭」，代言超盡責。

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關鍵字

謝承均, 金家好媳婦, 仔仔, 西班牙, 法國

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