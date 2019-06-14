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李銘順愛范文芳19年不變「飛澳甜度假」　貼心訂5歲兒最愛牧場小屋

記者林奕如／台北報導

李銘順和范文芳出演《神鵰俠侶》飾演楊過和小龍女結緣，愛情長跑9年後完婚，至今結婚10年依舊甜蜜蜜，他好爸爸形象不是假，近日他殺青《做工的人》帶老婆、5歲兒子Zed前往澳洲伯斯度假，為了兒子喜好，還規劃住在牧場中的小屋。

▲李銘順、范文芳帶兒子Zed去澳洲度假。（圖／凱渥提供）

▲李銘順、范文芳帶兒子Zed去澳洲度假。（圖／凱渥提供）

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李銘順笑說和范文芳難得可以一起放假，就算出國也追求睡到自然醒，沒去景點也沒關係，能夠一家人在一起悠哉吃飯、散步就覺得很滿足，不過5歲的Zed現在會抗拒飛機起飛時造成的耳壓，每次問他要不要出國時，他都會問有沒有不用飛機就能到達的方式，讓李銘順哭笑不得。

▲李銘順、范文芳帶兒子Zed去澳洲度假。（圖／凱渥提供）

▲李銘順和范文芳結婚10年依舊甜蜜。（圖／凱渥提供）

這次出遊，時間點正好是新加坡和馬來西亞的長假期間，大家都狂往國外跑，一屋難求的情況下只訂到一天的住宿，讓Zed有些許失望，還將牧場門牌記得牢牢，希望有機會能舊地重遊；不過小朋友的心情來得快去得也快，一到海邊便衝進海水裡玩耍，完全不受澳洲要轉冬天的低氣溫影響。

兩人還帶兒子去水族館觸摸池，Zed發現新大陸，興奮和李銘順兩人分享許多他在書上見過的海底生物，前往山洞探索時，Zed跟著從頭走到尾，完全沒有喊累讓他們很驚訝。他回想第一次正式帶兒子出國是他2歲半的時候，光是整理小孩的行李就傷透腦筋，就怕漏了什麼東西沒帶，總是一再重複檢查，反而自己的行李都會最後一刻才想到，最後草率準備自己衣物。李銘順一家人都愛旅行，他認為經濟允許的話，儘早帶孩子出門看世界，因為兒童時期的回憶是無價的。

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關鍵字

李銘順, 范文芳, 神鵰俠侶, Zed

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