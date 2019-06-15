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張鈞甯氣質媽出新書「同框根本姊妹」　自己不急嫁先推銷媽

記者林奕如／台北報導

張鈞甯和媽媽鄭如晴感情好，再忙也要出席媽媽新書《鑿刻家貌》分享會，母女倆根本姊妹一樣，吸引大批粉絲圍觀。張鈞甯忙把媽媽推銷出去，不急自己婚事，「總會有人把我撿走，我這麼相信著，相信他是搭公車坐過站，轉一圈會回來的。」

▲張鈞甯出席媽媽鄭如晴新書分享會。（圖／時報出版提供）

▲張鈞甯出席媽媽鄭如晴新書分享會。（圖／時報出版提供）

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張鈞甯今帶著一把大麥花束登場，全白洋裝襯托出氣質。近期林志玲閃婚，36歲的張鈞甯也被網友鎖定成下一個催婚對象，她說：「超恭喜的，我們看到新聞時，整個團隊都超High的！」她和林志玲因為有海裕芬共同朋友，所以有一點私交，她稱讚直呼：「某次在飛機上遇到，天仙啊，手長腳長，好漂亮。」她更擺出厭惡自己神情，讓人爆笑。

▲張鈞甯出席媽媽鄭如晴新書分享會。（圖／時報出版提供）

▲張鈞甯白洋裝襯托氣質。（圖／時報出版提供）

由於林志玲和小7歲日本「放浪兄弟」成員AKIRA之前就認識合作，現在甜蜜閃婚，張鈞甯被問未來對象有可能是之前朋友，張鈞甯自虧：「基本上我是倒數第二個女朋友，每一任都結了，過去沒得挑，好悲傷的故事，為何講到結婚這麼難受。」她在台待幾天，隨即馬上飛走工作，她會把握機會找姊妹淘陳意涵兒子，「小孩好療癒，他很乖，他可能在媽媽肚子就投降，因為永遠有比他皮的媽媽。」

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張鈞甯, 鄭如晴, 鑿刻家貌

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