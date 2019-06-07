田馥甄PO「神級配料」：沒這個不是粽子！　網激推：加這2種更好吃

記者潘慧中／綜合報導

Hebe（田馥甄）儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴，7日適逢端午節，她曬出素顏吃粽照，「別讓屈原不開心，粽（縱）情恣意吃肥自己！」網友焦點全落在粽子上，大家看了都忍不住驚呼：「第一次看到這種粽子！」

▲田馥甄。（圖／翻攝自Facebook／田馥甄 Hebe）



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照片中，可以看到Hebe放下一頭長直髮，臉上似乎毫無脂粉，膚色依然白皙，氣色看起來仍然很紅潤，清秀臉龐讓人完全猜不出她的實際年齡，身穿合身黑T，一手拿著放著粽子的盤子、一手拿手機自拍，「端午佳節愉快！」

▲▼田馥甄PO方形粽：「沒蛋黃的粽子不是堂堂正正的粽子！」（圖／翻攝自Facebook／田馥甄 Hebe）



格外引起討論的是，相較於市面常見的三角形粽子，Hebe品嚐的粽子居然是正方形，讓不少網友嘖嘖稱奇：「這…肉粽好方正」、「沒看過的方形大粽耶」、「第一次看到這種四方粽！」

▲田馥甄的貼文引起網友共鳴。（圖／翻攝自Facebook／田馥甄 Hebe）



此外，Hebe還提到：「沒蛋黃的粽子不是堂堂正正的粽子！」她似乎認為粽子就是要包蛋黃才最好吃，意外引起不少網友共鳴：「鹹蛋黃就是靈魂」、「沒蛋黃不行啊」、「蛋黃+粽子是絕配」，甚至有人推薦粽子最好還有花生、栗子等配料更可口。

田馥甄臉書全文：

別讓屈原不開心

粽情恣意吃肥自己

端午佳節愉快

#沒蛋黃的粽子不是堂堂正正的粽子

#堂正美味好粽食用完成