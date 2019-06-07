被辱罵「扎小人詛咒趙薇」怒提告！　林心如收判決書後…下步舉動被讚爆

記者潘慧中／綜合報導

林心如2017年遭微博網友辱罵「不要臉！用扎小人的詛咒趙薇快點去死」，讓她憤而提告，事隔近2年，委任的北京星權律師事務所6日表示，該案一審結果已在5月底出爐，她得知消息的下一步舉動更讓粉絲大讚：「正能量！」

▲▼林心如2017年遭有心人士惡意抹黑。（圖／翻攝自微博／林心如、趙薇）



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有網友2017年PO文砲轟林心如不要臉，造謠對方因不爽趙薇比較紅而開始扎小人詛咒，「虧趙薇全家還去妳的婚禮，妳的良心被狗吃了嗎？」該網友甚至把霍建華拖下水一起罵：「參加慈善晚宴一毛錢沒捐，兩人真不是東西！」

▲林心如和趙薇其實感情很好。（圖／翻攝自微博／紅葉在山那邊）



該則貼文當時迅速在網路上傳開，林心如不滿遭毀謗，她決定硬起來提告維護自身權益。過了近2年，該案一審判決結果於5月底出爐，她獲判勝訴，律師方6日發表聲明：「被告在其新浪微博首頁置頂位置發布致歉聲明，就其發布涉案文章內容構成侵權向原告林心如賠禮道歉（置頂72小時），並賠償原告精神損害撫慰金及維權合理支出共計60000元。」

▲▼林心如工作室6日轉發律師事務所的貼文。（圖／翻攝自微博／林心如工作室）



此外，北京星權律師事務所表示，林心如收到該判決書後，已經決定捐出約27萬台幣的賠償金做公益，同時不忘呼籲網友發言務必要謹慎，以免涉及法律責任。