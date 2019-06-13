蔡阿嘎罕見嚴肅「225字真實心聲」！　1張背影照感動網友：謝謝你

記者李玟儀／綜合報導

香港反送中示威遊行近期如火如荼展開，12日下午至晚間一度有大批武裝警力出動，多位民眾在過程中受傷，畫面透過鏡頭傳到世界各地，引起廣大網友關心，這當中包含不少台灣的YouTuber，其中蔡阿嘎以自身的工作經歷為例，提醒台灣網友們要多看多聽，努力守護一些珍貴的價值。

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎透露在當全職的YouTuber之前，自己其實是負責政策研究工作，因為這層關係，每天在家固定會開著新聞台，看著不同立場的政論節目對於同一個議題做不同解讀，互相罵來罵去，還有一堆名嘴預言、分析、各種天馬行空，「每個都超會講，還挺有趣的。」

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很多人或許因此而討厭政治，或對政治閉口不談，但蔡阿嘎認為「生活就是政治」，誰都無法避免，但是可以聰明汲取各方資訊，「從49台到55台，建議大家不要固定看某一台，藍的綠的黃的紅的白的...都聽聽他們在講什麼。」

▲蔡阿嘎臉書發文。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

除此之外，蔡阿嘎也提醒應該要突破同溫層，「聽聽異溫層的聲音也很重要！！」關心世界也關心在台灣發生的大小事，他一改平時詼諧、嬉鬧的口氣，認真地喊話粉絲一起守護台灣，同時特別標記「香港加油」，為香港朋友們送暖，有網友感動地留言致謝：「謝謝你，你做了很多公眾人物不敢做的事！」