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偷吃渣語錄！阿基師「她嘴巴過來，我只能接招滿足」　超狂10金句輾壓阿翔

記者李玟儀／綜合報導

「浩角翔起」阿翔和謝忻街頭親吻的照片曝光後，引起各界譁然，12日午間他召開記者會時，又因為時不時露出笑容，引來網友不滿，而他道歉時說的「沒有拿捏好好朋友的分寸」也惹眾怒，歷年來集結成的「偷吃道歉金句」再添一筆。

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成龍
「我犯了全天下男人都會犯的錯。」

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▲成龍。（圖／記者林敬旻攝）

當年成龍外遇吳綺莉，出面面對時說的這句話應該是經典中的經典，一開口把全世界男人都拖下水。

阿基師

▲▼阿基師、阿翔。（圖／記者陳明仁攝、ETtoday星光雲）

▲阿基師。（圖／記者陳明仁攝）

「車子她開的，我上了她的車，就..咻～的滑進摩鐵了。」
「跟她嘴對嘴的同時，我只是接招而已，就嘴巴碰一下而已，裡面舌頭沒有喇來喇去。」
「嘴對嘴也還好啦，我的客人常常跟我嘴對嘴，這是我的國際禮儀。」
「她家境不好，我去摩鐵援助她，人之常情。」
「我們清清白白，鐵門拉下來擁抱一下感受溫暖而已。」
「臉頰過來了，嘴巴過來了，我嘴巴麻掉，只能接招滿足她。」
「如果我有進一步的肌膚之親，哪會只有39分。」
「不是外遇，只是巧遇。」
「我老婆女兒都支持我，老婆不會難過，不能講默許，因為她是農家村女，包容度比較好一點。」
「熟女簡訊親暱喊『Dear老公，我不會跟大姊計較』，把自己當成小二。」

阿基師在爆出婚外情前形象超好，事件爆發後，他要求老婆一起出席記者會，結果被妻子打槍，他獨自面對大批媒體時，卻又令人意外的金句連發，讓已經很窘迫的處境，更加雪上加霜。

倪安東

▲倪安東被爆學生時期女友很多。（圖／翻攝自倪安東臉書）

「夫妻是支持彼此，不屬於彼此。」

倪安東被爆出軌對象不只一人，前前後後包括女神級藝人、知名女主播，曾被媒體爆料，當他與妻子談判時，對方問起小三床上表現如何，他直接回答：「比你好。」也是讓眾人大開眼界。

九把刀

「我很喜歡這個女孩子，但是在愛情選擇上面，我希望未來是跟女朋友。」

▲九把刀、周亭羽2017年登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

當年九把刀被爆背著正牌女友「小內」偷吃周亭羽後，雖然回到正宮身邊，但最後仍跨不過這道坎，分手扶正小三，現在周亭羽已經懷孕，而小內則轉當起上班族。

許志安

▲許志安與鄭秀文結婚5年，卻被拍到車內激吻黃心穎。（圖／翻攝自IG／黃心穎、微博）

「我是個壞掉的人，是個沒靈魂的人。」
「我覺得自己好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生。」
「最錯的地方是失去我自己。」

許志安前段時間被拍到和女星黃心穎在車內喇舌，事後承認喝醉酒亂性，一時控制不住自己做錯事情，在記者會上聲淚俱下道歉。

王世堅
 「我就天生這樣浪漫不羈。」

▲議員王世堅。（圖／車庫娛樂提供）

台北市議員王世堅2016年曾與助理小文發生婚外情，後來在廣播節目上，鄭弘儀問：「那時候（太太）有多生氣？」王世堅坦承，「那時我一個我最愛的小小的一個時鐘，她拿起來就往我丟，我寫悔改書給她，抱歉，我就天生就這樣浪漫不羈。」

阿翔

▲阿翔（圖／ETtoday）

「和謝忻之間的情感都是滿滿的。」
「沒有拿捏好好朋友的分寸。」
「我們是好朋友的一個狀態，有時候互相彼此的一個失落，擁抱鼓勵都是有的。」

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

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謝忻阿翔, 阿翔, 阿基師, 成龍, 倪安東, 九把刀, 許志安, 王世堅

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