謝忻爆為了救阿翔「願意退演藝圈」　好友：感覺她愛得無怨無悔

娛樂中心／綜合報導

女星謝忻當街親吻阿翔事件引起外界譁然，她在照片曝光後，發出聲明道歉並暫停所有工作，據傳她私下找了不少朋友討論該怎麼辦，但憂心的對象不是自己，而是「如何救阿翔」，好讓對方能回到螢光幕前讓大眾重新接納。

▲謝忻阿翔。（圖／擷取自謝忻IG、阿翔IG）

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據《聯合報》報導，有好友透露，跟謝忻長談的過程中，感覺到對方一直想著如何「救阿翔」，即便是要她走、不賺演藝圈的錢也無所謂，謝忻甚至說：「為了救他，我可以退出演藝圈，反正我一人飽全家飽，再另外找工作就好。」而阿翔經紀公司也表示，目前廠商還在觀望中，雖然沒有退代言，但的確有關心狀況如何，就怕輿論走向會導致效應擴大。

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另外，謝忻好友也說，雖然12日謝忻的道歉聲明稿不長，但的確心急，再加上一心想著如何拯救阿翔突破困境，好友說覺得這段感情「她愛得無怨無悔」，然而錯就錯在愛上有婦之夫。

▲謝忻和阿翔被拍到在路邊激吻。（圖／翻攝自Instagram／謝忻、阿翔）

謝忻與阿翔爆出婚外情，影響最大莫過於她的收入，原本手上有《旅行應援團》以及《綜藝大集合》主持工作的她，上個月初才「被通知」拔掉她在《旅應》主持棒，讓她月損失至少8萬元，主持工作也僅剩下《大集合》，沒想到事隔一個半月，卻被拍到她在大街上與阿翔隔車熱吻戲碼，手上僅有的工作也令人堪憂。

據了解，謝忻之前靠主持、通告以及活動等工作，平均月收入粗估至少超過20萬元以上，足夠支付她每個月近7萬元的房貸，如今爆出她與阿翔的婚外情，是否會退出《大集合》主持群，經紀公司以及製作單位也證實「還在評估狀況中」，尚未對她的去留做決定。