謝忻錄影請假神隱！　爆現身PTT「動態曝光」網傻了

記者許皓婷／綜合報導

謝忻和阿翔被拍到在路邊激吻，爆出不倫戀後，在演藝圈掀起軒然大波，雙方至今更是神隱，皆未出面回應，但她卻被網友發現疑似出現在PTT上，顯示的狀態更是讓人傻眼，意外掀起熱議。

▲謝忻、阿翔被拍到在路邊激吻。（圖／翻攝自Facebook／謝忻、阿翔）

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事實上，阿翔和謝忻是民視《綜藝大集合》的主持人之一，12日原訂將到台中烏日錄外景，據悉，在兩人接吻照曝光後，製作單位稍早討論將不讓謝忻參與錄影，男方則照常出席。據了解，謝忻今天也跟製作單位請假，不會錄影。

事件爆發後，阿翔和謝忻所屬的經紀公司電話關機，該公司宣傳表示，「我先來瞭解狀況，有進度會跟妳說。」據悉因綜藝大集合屬於老少咸宜節目，經紀公司相當擔心不倫戀影響節目名聲，目前不對外回應，內部研擬對策。

▲謝忻傳出請假原定12日的錄影。（圖／翻攝自Instagram／謝忻）



而謝忻、阿翔爆出不倫戀後，雙方皆未回應，但她卻被發現，有一名疑似是她的帳號一直掛在PTT上，顯示的目前動態則是「閱讀文章」，引起網友關注，紛紛留言：「為何不能上PTT」、「這樣也抓的到」、「助理在情蒐看風向啊」。

▲疑似謝忻的PTT帳號，一直掛在線上「閱讀文章」。（圖／翻攝自PTT）