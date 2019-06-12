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謝忻被抓包密會阿翔：為什麼要避嫌！曝10年情打腫臉「他不是我的菜」

記者許皓婷／綜合報導

藝人謝忻跟已婚的「浩角翔起」阿翔曖昧情傳了多時，雖然雙方一開始都打死不認，但兩人8日卻被拍到在路邊激吻的畫面，不倫戀震撼演藝圈。

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謝忻和阿翔2018年被拍到在車上密會48分鐘，後來1月又被抓包同行，在機場一起入境台灣，兩人還有默契地穿情侶裝，隨後同車直奔她香閨，雙方事後出面否認曖昧情，她當時受訪更澄清，兩人就是很好的兄弟，是因為工作上有些壓力需要訴苦，身為「導師」的男方則給予她開導。

▲謝忻、阿翔偷情。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起、謝忻）

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▲謝忻、阿翔2度傳曖昧都否認，卻被拍到路邊激吻。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起、謝忻）

謝忻更坦言：「我們就是兄弟，他（阿翔）完全不是我的菜，這大家都知道 ，喜歡比較高的男生。」她透露，當時在車上是在談調適工作的心情。至於往後是否會避嫌，她則說：「其實有討論過這個問題，我們的確是從以前到現在十幾年一起打拚的兄弟，為什麼要避嫌。」就連阿翔的老婆也覺得只是場烏龍。

▲謝忻、阿翔偷情。（圖／翻攝自YouTube、Facebook／浩角翔起）

▲謝忻曾否認戀情，表示和阿翔是「十年兄弟」。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起）

事實上，謝忻先前曾被拍到私下和王少偉去看房，爆出戀情後，兩人還大方一同上節目，她當時就被問到「和阿翔、浩子都不會（單獨出去）嗎」，她就回應：「阿翔有家庭，所以比較不會！」似乎相當顧忌阿翔的已婚身分，如今兩人的「兄弟情」卻變調，看來更是格外諷刺。

▲謝忻、阿翔偷情。（圖／翻攝自YouTube、Facebook／浩角翔起）

▲謝忻、阿翔偷情。（圖／翻攝自YouTube、Facebook／浩角翔起）

▲謝忻曾表示顧忌阿翔有家庭，所以私下很少單獨出去。（圖／翻攝自YouTube）

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