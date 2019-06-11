楊洋爆「戀情曝光秒分手」　緋聞女友沉寂1月發聲了：沒心沒肺

記者許皓婷／綜合報導

大陸男星楊洋被爆和喬欣熱戀中，2月傳出在倫敦共度情人節，沒想到最近又有疑是女方的微博分身帳號被挖出，裡面記錄了種種戀愛心情，更被拍到疑似是兩人牽手逛超市的背影照，讓緋聞越演越烈，但雙方卻都未出面回應，女方微博更沉寂了近1個月才發文。

▲楊洋、喬欣爆熱戀。（圖／翻攝自微博／楊洋、喬欣）



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楊洋5月4日在微博上傳自拍照時，照片上的浮水印竟不是他的帳號「楊洋」，而是另一個ID「倔強不屈的一生一世」，再搜尋該帳號一看後，被發現唯一關注的女藝人就是喬欣，引起諸多揣測，他本人則親自留言闢謠澄清：「微博bug，洗洗睡吧，開早工啊！」

而喬欣5月初被爆出和楊洋的戀情後，除了期間曾分享了兩段戲劇的影片，支持演藝圈好友之外，睽違了快1個月沒有更新近況，她1日才又發文分享生活點滴，並寫下：「混飯吃的成年人要努力當一個沒心沒肺快樂的小孩，六一快樂！」

▲喬欣爆出和楊洋戀情後，睽違了快1個月才發文。（圖／翻攝自微博／喬欣）

楊洋、喬欣疑似戀愛的消息開始外流後，各種傳聞鬧得沸沸揚揚，網友更爆料，有一名喬欣的助理在2月20日曾發過一則動態，內文提到「做一個負責任的人，輕易不要說，說到就要做到。推卸責任，遇事就跑，真是鄙視這種人。」被網友聯想認為助理可能是在罵楊洋被拍到約會就分手。

另外，還有曾是楊洋粉絲，但現在已經「脫粉」的網友透露，男方在被拍到約會後，就提了分手，疑是女方的分身帳號也在那之後陸陸續續發了幾篇文，都隱約透露正值情傷，不過說法未獲證實。有陸媒向楊洋經紀公司求證，工作人員表示老闆在開會，從此再無後續回應。