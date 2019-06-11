《黑澀會》米奇「討厭勇兔」氣玉兔不相挺鬧僵！錄到一半不爽走人

記者許皓婷／綜合報導

藝人玉兔（鄭如吟）和米奇（黃鈺文）都從《我愛黑澀會》出道，經歷各種革命情感後，私下也成為好姊妹，但兩人近期上《麻辣天后傳》進行默契考驗時，卻為了另一位同為《黑澀會》成員的勇兔走心吵架。

▲玉兔、米奇因為《我愛黑澀會》變成好姊妹。（圖／翻攝自Instagram／玉兔、米奇）



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玉兔和米奇因為《我愛黑澀會》結緣成為好閨蜜，兩人近期一起上《麻辣天后傳》大聊姊妹情，但其實她和勇兔私下感情也非常要好，現場就上演爭寵戲碼，她更被當場問「米奇VS.勇兔，世界上只能選擇一位當閨蜜的話要選誰」，她一開始非常苦惱掙扎，最後才回應：「兩個都是好朋友。」

▲玉兔和米奇、勇兔感情都非常好，讓她難以抉擇唯一閨蜜人選。（圖／翻攝自YouTube）



而玉兔和米奇在默契大考驗環節更因為勇兔吵架，當被問到「如果米奇討厭勇兔，玉兔會因此跟勇兔決裂嗎」時，玉兔回答了「不會」，讓認為自己會被對方相挺而回答「會」的米奇傻眼，當場走心丟掉板子要走人，更生氣直呼：「為什麼不會！」玉兔則急忙解釋：「如果我覺得這個人是值得交朋友，她們就一定是中間有誤會。」並表示自己可以當雙方的橋梁，幫忙化解誤會。

▲米奇在節目上走心，氣玉兔不挺自己。（圖／翻攝自YouTube）