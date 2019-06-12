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翔嫂把謝忻當「一家人」幫撇緋聞！隔5月…被阿翔與閨蜜背叛

圖文／鏡週刊

「有人稱，流言蜚語會像股…龍捲風，我稱，這不過是淬煉的種子！」這是當初「浩角翔起」阿翔的老婆Grace在阿翔爆出與謝忻曖昧之時，公開力挺老公的堅強回應。

▲阿翔激吻謝忻。（圖／鏡週刊）

▲阿翔跟謝忻因為同門，而且經常一起主持節目，對外都說彼此擁有「革命情感」。。（圖／鏡週刊）

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當時Grace還放上與阿翔、謝忻三人的合照，寫下We are family（譯：我們是一家人）力撇家有腥夫傳言，還說：「期盼下一個十年仍與妳（謝忻）相伴」，沒想到Grace這番看似感人的閨密發言，卻慘遭謝忻給狠狠背叛。尤其阿翔出資幫Grace開服飾店，謝忻也前去站台。

▲阿翔激吻謝忻。（圖／鏡週刊）

▲諷刺的是，阿翔的老婆Grace還在阿翔與謝忻爆出緋聞時發文力挺。（翻攝自Out of Control媽咪Grace臉書）

阿翔與謝忻「不倫激吻」那刻，若再格放細細檢視，可以看出謝忻快步向前，在毫無遲疑及抵抗的狀態之下，接受了阿翔猴急的撩妹。

阿翔這廂，只見他頭部微微向前上傾，熱切、飢渴地吸附謝忻的雙唇，而謝忻那廂，她也眼睛漸漸緊閉，並且一臉銷魂，一邊享受此時的極度罪惡快感，一邊胸部欲拒還迎頂向車門，顯得畫面既激情又背德。

▲阿翔激吻謝忻。（圖／鏡週刊）

▲阿翔激吻謝忻。（圖／鏡週刊）


▲阿翔跟謝忻經常一起出遊，於公於私常在一起。（翻攝自謝忻臉書）

同時也由此可知，這一激吻從以上各種角度判斷，不太可能是友誼親親，跟國際禮儀也無關，更別扯說是角度問題，總之阿翔跟謝忻的偷情互動看來，就是人夫與小三之間的小確幸小情趣，而且看來兩人雖認識多年，但這段不倫關係恐怕才開始並不算久，否則怎會一見就能如此乾柴烈火又按捺不住。

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