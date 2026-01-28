林襄爆紅後崩潰了！身心被逼到極限：真的撐不住　膀胱炎蕁麻疹全發作

記者田暐瑋／綜合報導

28歲的啦啦隊女神林襄爆紅後人紅是非多，時常遭受惡意評論攻擊，近日她坦言身心狀況不佳，甚至面臨崩潰的邊緣，導致她罹患蕁麻疹和膀胱炎等健康問題。

林襄近日在節目中透露，因高強度的工作壓力，身心狀況不佳，甚至面臨崩潰的邊緣，日常的訓練和外景拍攝讓她感到疲憊不堪，經常因為忙碌而無法得到足夠的休息，每週需要花費10小時練舞，這樣的高強度訓練使她的身體承受著巨大的負擔。

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



林襄坦言，常常因為憋尿而導致膀胱發炎，這使得她在錄影過程中感到非常不適，這種情況讓她不得不忍受排尿時的疼痛，並且在連續的啦啦隊表演中感到無法支撐，還併發蕁麻疹，她透露這幾年來，身邊的朋友紛紛結婚，自己卻在社交場合中感到孤獨，心理壓力倍增。

除了身體的挑戰，林襄也面對來自網路的負面評價，讓她的心理狀態更加脆弱，經常會收到批評的私訊，這些言辭讓她感到心累，尤其是在與其他藝人比較時，總是感到自己不夠好，感慨道：「我真的撐不住，我在社交場合會覺得靈魂出竅，身心都很累。」

