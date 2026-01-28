兒遭爆餵毒騙砲！　伍思凱消失歌壇「傳財富自由」...趙傳親揭內幕

▲趙傳舉辦《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會售票記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王伍思凱31歲獨子伍諒（原名伍靖）近日遭《鏡週刊》報導，指其疑似利用「星二代」身分，在交友軟體上接近多名女性，並遭指控涉嫌以免費提供大麻作為誘因，誘騙女性發生性行為，對此，伍諒發聲駁斥，表示自己遭人惡意抹黑，59歲的伍思凱的近況也因而引來關注，趙傳今（28日）舉辦演唱會記者會，透露幾週前才在飛機上遇到伍思凱，不過對於報導，他則表示：「有聽說了，看新聞才知道。」

趙傳表示前幾週在大陸往台灣的飛機上遇到伍思凱，「打個招呼就沒有更多交流，人家也很忙，還真不知道他的動態。」伍思凱這幾年幾乎消失在台灣歌壇，社群也都停擺，先前他曾被週刊爆料熱衷投資虛擬貨幣「SAFE幣」，盛傳最多1天可以賺進約25萬元台幣，甚至還獲頒1輛賓士車，被傳財富自由，趙傳則說：「應該沒有吧，應該還是有在做一些演出，在前一次碰到他是在華納聚會上，彼此小聊一下，他狀態也都很好。」

有3個兒女的他，被問到有無家規，趙傳說：「當然有一定有家規，門禁，唸書的時候當然該幾點回家就幾點回家，還是會提醒他們，要注意安全。」至於會否特別嚴格管教兒女在外的男女關係？他則說：「這部分都是屬於我前妻在做的事，但不管男女，我覺得與人的相處就是以和為貴，不欺負別人，也不要被別人欺負，減少金錢上的往來。」

