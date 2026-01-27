帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」　認腦部嚴重損傷：不想活下去

記者田暐瑋／綜合報導

美國饒舌天王肯爺（Kanye West，現名Ye）與設計師老婆比安卡（Bianca Censori）出席去年的葛萊美獎，女方在紅毯上無預警脫衣全裸，引發不小的爭議。近日他首度公開道歉，透露是因為腦部損傷，導致心理健康出問題，「我被診斷為躁鬱症。」

肯爺脫序多年首次道歉 認了「罹患躁鬱症」

肯爺日前在《華爾街日報》刊登道歉信，透露2022年的車禍出現嚴重後遺症，但當時因為把注意力放在修復骨折及腫脹，未進行全面掃描以及神經學檢查，忽略了腦部額葉損傷，直到 2023 年才被診斷出來。

▲「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）。（圖／路透）



肯爺直言，「這種醫療疏忽對我的心理健康造成了嚴重損害，我被診斷為躁鬱症。這種疾病最可怕的地方，就是它會讓你相信『你不需要幫助』。它讓你盲目，卻讓你相信自己很有洞察力，你感覺自己強大、無可阻擋。」

畫納粹T恤、老婆公開全裸惹議 肯爺崩潰：不想再活下去

也因為躁鬱症，肯爺身心狀況相當混亂不穩定，就在那期間設計了畫有納粹符號的T恤，「我為自己在那種狀態下的行為感到後悔，並深感羞愧。」直到2025年初，他處於嚴重的躁期長達4個月，甚至出現輕生念頭，「不想再活下去了。」

▲肯爺與碧安卡作風高調引發關注。（圖／路透）



最後在妻子的鼓勵下，肯爺接受治療，也服用藥物控制病情，「我會承擔責任、接受治療並進行有意義的改變。這不能為我所做的事情開脫，但我不是納粹分子，也不是反猶主義者，我愛猶太人。我不是在尋求同情，也不是想要被免罪，但我希望能被原諒，今天這封信只是希望在我找到回家的路時，能得到各位的理解。」

