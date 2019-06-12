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阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

圖文／鏡週刊

之前阿翔跟謝忻2度被拍曖昧，事後謝忻為了撇清關係甚至脫口：「他（阿翔）就不是我的菜，真的不可能，我喜歡比較高的男生。」她也強調阿翔就是她的人生導師，而且未來「既然沒怎樣，為什麼要避嫌」？對於否認跟阿翔「情侶牛仔外套」曖昧方面，謝忻的用詞更為誇張，她說：「我那件已經燒掉了。」

▲▼阿翔偷吃謝忻。（圖／鏡週刊）

▲浩角翔起的浩子（左2）與阿翔（右1），都給人愛妻愛家的形象，沒想到阿翔破功。（東方IC）。（圖／鏡週刊）

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阿翔則出聲：「這東西（指2人緋聞）用烏龍來形容還不夠，對我來講算是恥辱。」他還強調：「請問一下要避什麼嫌，如果錄《國光幫幫忙》有妹妹，這個不熟一定要避，這個（指謝忻）是自己好兄弟，請問這個是要避什麼？」

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▲▼阿翔偷吃謝忻。（圖／鏡週刊）

▲浩子（左）跟阿翔（右）合組的「浩角翔起」，是台灣的諧星天團，小甜甜為了澄清阿翔與謝忻之間「有鬼」的傳言，甚至還爆料洩忻其實對浩子比較有意思。（圖／鏡週刊）

就連「浩角翔起」的浩子也跟著幫腔，聲稱阿翔與謝忻，「他們就是兄弟啊，打死都不會發生事情」。

此外，小甜甜甚至搬了浩子出來，爆料比起阿翔，其實謝忻最先是對浩子比較有意思。而且照阿翔說法，謝忻對他來說就是個男的，「我怎麼會跟一個男生這個樣子…不要搞了」。如今人夫兼3個孩子的爸的阿翔，倒是親「男生」親得很投入。

▲▼阿翔偷吃謝忻。（圖／鏡週刊）

▲阿翔跟謝忻因為同門，而且經常一起主持節目，對外都說彼此擁有革命情感。（圖／鏡週刊）

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謝忻, 阿翔, 浩子, 浩角翔起, 謝忻阿翔

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