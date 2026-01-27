EXO才剛回歸...隊長SUHO宣布來台！　1年半前的承諾實現了

記者蔡琛儀／台北報導

由韓國文化產業振興院（KOCCA）與韓國文化體育觀光部（MCST）主辦的「KOREA SPOTLIGHT」2026年首度登台，將於2月26日在Zepp New Taipei登場，首階段門票開賣即秒殺，繼金在中打造的女團SAY MY NAME、南韓現代搖滾代表NELL，以及女歌手Milena後，主辦單位隨即公布第二波重磅卡司，正式邀請EXO隊長SUHO（金俊勉）加入演出行列。

▲EXO SUHO將來台。（圖／SM Entertainment提供）

SUHO出道14年，身兼EXO隊長與主唱，橫跨音樂、戲劇、音樂劇等領域，是公認的全方位藝人代表。近年他以鮮明「SUHO風格」推出多張個人專輯，作品以樂團音色為核心，融合搖滾與流行元素，從音樂美學到舞台表現皆獲高度評價。

SUHO所屬的EXO擁有〈Growl〉、〈CALL ME BABY〉、〈Love Shot〉等多首現象級代表作，今年更以正規八輯《REVERXE》回歸，再度掀起全球關注。去年宣傳個人專輯《Who Are You》期間，SUHO曾向台灣EXO-L喊話想再度來台，如今時隔一年半正式兌現承諾，成為本次演唱會最大焦點。

▲SUHO睽違近1年半來台開唱。（圖／SM Entertainment提供）

「KOREA SPOTLIGHT 2026 @TAIPEI」將於2月26日晚間7點開演，活動採實名制，每人限購2張，第二階段售票將於1月30日中午12點啟售，詳洽拓元。