夏宇童、孫協志下個月辦婚禮！「透視白紗穿超美」索吻恩愛畫面全被拍

夏宇童與孫協志愛情長跑6年，2025年3月登記結婚後，事隔近1年即將在2月14日辦婚禮。她28日在社群網站驚喜上傳一段影片，除了能看到換穿不同套婚紗，也預告喜事將近，「時間真的過好快~先預祝大家情人節快樂喔！」

孫協志和夏宇童將在下個月辦婚禮。



影片開頭穿插著兩人過往的生活與旅遊合照，隨後畫面轉入唯美的婚紗場景。孫協志身穿經典的黑色正裝搭配領結，夏宇童則是一襲浪漫的透視亮片白紗，兩人深情對視、擁抱，她更對著鏡頭回眸甜笑，洋溢著幸福氛圍。

夏宇童穿透視白紗。



畫風一轉，兩人換上風格截然不同的「文青休閒風」造型。孫協志身穿米色西裝外套，夏宇童則是穿著焦糖色外套與同色系貝蕾帽。兩人在咖啡廳座位上玩起遊戲，互動俏皮自然。

孫協志和夏宇童也拍了很多充滿生活感的畫面。



第三套造型則充滿粉紅泡泡與搞怪元素，孫協志換上一身藕色西裝，夏宇童則穿著粉色平口禮服，露出雪白香肩。一同拿著一幅藍天白雲的畫作遮臉，展現私下輕鬆的一面。

孫協志和夏宇童的互動好甜蜜。



影片最後，兩人對著鏡頭伸出雙手手掌，手心上用黑色馬克筆寫著大大的資訊。孫協志的手上寫著「2026 02.14」，夏宇童的手上則寫著「SAVE the DATE」，兩人頭靠頭甜蜜微笑，正式向外界宣告將於2026年2月14日情人節當天舉辦婚禮。