關穎豪宅視野絕佳！全家瘋看霍諾德爬101　自認俗辣不敢看：太狂了

記者蔡宜芳／綜合報導

美國攀岩名將霍諾德挑戰徒手攀登台北101，掀起全球關注，而女星關穎的豪宅可以直接看到台北101，全家在25日當天也在電視機前守著直播觀戰。不過，關穎坦言自己「超級俗辣」，幾乎全程躲在房間不敢看螢幕，直呼「像一場夢」。

▲關穎透露25日當天全家人都在看霍諾德爬台北101。（圖／翻攝自Instagram／kwanterri、alexhonnold）

關穎27日在社群分享家中視野，從陽台望出去就能看見遠方的台北101，而老公、孩子則聚集在電視機前觀看直播。面對驚險萬分的畫面，關穎坦言：「超級俗辣的我整個過程都不敢看，小朋友們一直進來房間叫我出去，我跟他們說『跟我講重點就好，現在到幾樓了』。」

關穎表示，自己直到最後關頭，才鼓起勇氣看了一下。見證霍諾德的登頂壯舉後，關穎仍心有餘悸，「對我來說真的是超級無敵驚險，太狂太猛了，到現在都好像還是一埸夢，但男主角本人還真淡定，真是了不起。」除了佩服挑戰者，她也特別感謝促成此事的好友賈永婕，直呼：「妳太強了，真的辛苦了！」

▲關穎分享家中畫面。（圖／翻攝自Instagram／kwanterri）