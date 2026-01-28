Toyz爆婚訊「有望與篠崎泫同住」每次7天！五星級懇親宿舍福利全曝光

▲Toyz因販毒被逮，判刑4年2個月，尚未定讞前還擔任反毒大使，為自己所犯的錯做出彌補。



香港籍網紅Toyz因販售大麻煙彈觸犯二級毒品罪，入台中監獄服刑，至今已1年9個月；近期傳出，他跟女友篠崎泫已經在獄中登記結婚，成為台灣女婿，有望免於一出獄就被驅逐出境的窘境。

在獄中結婚是可以合法申請的，根據民法規定，像Toyz這樣無法到戶政事務所登記的特殊情況，只要跟戶籍地戶政事務所預約申請，就會有公務人員協助辦理。首先步驟是跟看守所填寫「結婚申請報告」，說明結婚意願並提出相關文件，獄方核准後，才會安排戶政事務所進行手續。

▲篠崎泫為了凍卵，不只胖了5公斤，還有便祕等額外不適，要當母親付出的代價不小。（翻攝自篠崎泫IG）



▲篠崎泫宣布自己正在進行凍卵，為將來生兒育女做準備，不免也讓人聯想到和婚訊有所關聯。（翻攝自篠崎泫IG）



其中最關鍵的就是，篠崎泫也要同意並且自己跟戶政事務所預約，就能大功告成，讓自己在獄中的愛人Toyz刑滿之後，也能留在台灣恩愛在一起。同時在獄中結婚有被允許的額外福利，表現優良的受刑人，有機會在專設的懇親宿舍中和配偶或直系親屬同住，藉此安撫受刑人情緒，幫助重返社會。

通常每個月一次、每次最多7天，部分監所甚至還有五星級懇親宿舍，提供獨立套房，內有冷氣、衛浴、電視等，在其他未婚獄友眼裡，這根本是夢幻般的蜜月假期。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



