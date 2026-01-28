Hit Fm年度百首單曲冠軍出爐！　蔡依林、Cortis、Jennie都被打敗

▲ Hit Fm 年度百首單曲票選名單出爐。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

Hit Fm聯播網一年一度舉辦的「年度百首單曲」大型票選活動，堪稱是樂壇重頭戲，每年吸引廣大聽眾及歌迷熱情參與投票，選出當年度最受歡迎的前100名單曲，為期15天的踴躍投票，Hit Fm官方網站及官方APP的加總投票數直逼1000萬票，如今名單揭曉，共計有57首中文、24首日亞、19首西洋單曲進榜，最終由Netflix現象級動畫作品《Kpop 獵魔女團》神曲〈Golden〉奪下冠軍寶座。

▲▼ 蔡依林、盧廣仲都入選。（圖／Hit Fm聯播網提供）

〈Golden〉是《Kpop獵魔女團》中的女團HUNTR/X代表作，2025年發布後勢不可擋，稱霸全球各音樂串流平台榜單。〈Golden〉官方歌詞版MV上架至今，YouTube觀看次數已突破10億次，成為排名第1的全球熱門音樂影片，不僅在第83屆金球獎奪下「最佳原創歌曲」，更獲得第98屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲提名，角逐最高榮耀。

▲ Hit Fm 年度百首單曲票選名單前十名出爐。（圖／Hit Fm聯播網提供）

天后JOLIN蔡依林也是這次2025 Hit Fm年度百首單曲前10名中唯一的華語女歌手，《PLEASURE》專輯同名曲〈Pleasure〉獲選為2025 Hit Fm年度百首單曲第5名，另外，新專輯的〈Pillow〉票選為第29名，〈DIY〉獲得第16名，盧廣仲則是這次2025 Hit Fm年度百首單曲中名次最高的華語男歌手，〈太陽與地球〉獲選為2025 Hit Fm年度百首單曲第4名，〈一夜一夜一夜〉票選第54名，〈愚人節快樂〉71名。

由周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信傳奇合唱的新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，掀起大批粉絲回憶殺，一舉拿下2025 Hit Fm年度百首單曲第10名；金曲歌王JJ林俊傑去年發行新作品〈瞬間的瞬間〉，也是奇幻愛情電影《他年她日》主題曲，獲得2025 Hit Fm年度百首單曲第7名，跟成龍合作的〈Skibidi〉則獲得第37名。

完整名單請參考：https://www.hitoradio.com/100hits2025/billboard_2025.php

