韓首位出櫃女星結婚！　《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女星慎惠彬（솜혜빈，本名慎惠仁）原是選秀節目《偶像學校》的一員，卻在開播前以健康因素為由退出。後來，她在2019年公開性取向及女友的照片，掀起一陣熱烈關注，但隔年便宣告分手。時隔多年，慎惠彬在24日宣布婚訊，對象是小2歲的歌手金藝勳（김예훈）。

▲慎惠彬過去曾參加《偶像學校》。（圖／翻攝自Ment、慎惠仁IG）

慎惠彬表示，自己在信仰中，經歷了真正的安息與強烈的平安，也遇見了另一半，「他是一位與我有著相同信仰、真心愛護我，並始終以真誠的心帶給我溫暖與平安、充滿生活氣息且可愛的人。」兩人預計於今年2月登記結婚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

慎惠彬也提到，自己未來會繼續分享近況，努力成為一名透過音樂與繪畫傳達正能量的藝術家，「衷心感謝在無數時光中依然相信並支持我的所有人，我會祈禱這份幸福如浪漫般存在。我會浪漫地好好生活。」

▲▼慎惠彬公開婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／somgodld）

慎惠彬在5年前成為南韓首位公開出櫃的女藝人，由於南韓社會風氣相對保守，她也因此遭受不少攻擊，心痛表示：「因為我愛、我光明正大，這也不是什麼錯誤的事情，我會出櫃並不是想吸引人注意，誰會因為這麼無聊的理由隨便出櫃？」還一度揚言向酸民提告。