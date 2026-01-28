春風搭車「被目擊要做違規行為」！司機急阻止 他嚇：差點做蠢事

記者潘慧中／綜合報導

本土天團玖壹壹成員春風27日在社群平台分享一則搭計程車的趣事。他透露因遇到溫柔的司機，加上車外下著雨與廣播傳來的經典情歌，讓他一時忘我差點在車內做出違規舉動，所幸司機及時出聲提醒才沒釀成錯誤。

▲春風分享搭車插曲。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）



春風27日晚間隨手攔了一輛計程車，遇到一位語調相當溫柔的司機。在他告知目的地後，看著窗外正下著綿綿小雨，此時車內廣播剛好播出了美國R&B團體Boyz II Man的經典神曲〈End of the Road〉，讓他忍不住在心中驚嘆這情境實在太浪漫。

▲春風一時沉浸在浪漫氣氛。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）



沉浸在這種情緒中，春風的左手竟不自覺地伸進口袋掏出香菸。正當他準備點下去的那一瞬間，司機立刻出聲提醒「車上禁菸」，這句話讓他瞬間從浪漫的幻想中清醒過來，意識到自己差點就違規了。

▲春風差點做出違規舉動。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）



春風回神後嚇得直呼好險，「差點忘我做了蠢事！」雖然發生了這段尷尬的小插曲，但他事後回想當時的場景與氛圍，仍忍不住覺得「還是挺羅曼蒂克的」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！