沈玉琳過年前出院　尾牙一場未接損失750萬

記者葉文正／台北報導

58歲「荒謬大師」沈玉琳今天被爆已結束白血病第4療程，並將可以回家過年，他今天也證實：「過年前就可以出院回家，過年的計畫也已經擬好。」不過他因為身體有恙缺席今年各大廠商尾牙，以每場主持費25萬元計算，估計至少損失750萬元，但他老神在在：「先養精蓄銳，恢復兩節目錄影，新節目也即將開始，完全不擔心。」

▲沈玉琳證實將在年前出院。（圖／翻攝臉書）

沈玉琳去年中一開始不明原因身體虛弱，連行走都有困難，經到內湖三總診斷結果，證實是血友病，之後轉到台大醫院治療，事情來的突然，導致他下半年工作全停，今天他證實第四療程結束外，也免做骨髓移殖，並表示：「過年會在家陪老婆與女兒，見見老朋友，養精蓄銳，迎接年後復工。」

▲沈玉琳剛過生日。（圖／翻攝臉書）

而他每年尾牙約主持30場，以一場25萬元來說，那就是少賺750萬。對此沈玉琳並不擔心，過去他年收近億元，且已經買了至少五間房置產，這次生病後他更勘破生死觀，覺得還是要以健康為主，一切聽醫生指示恢復生活日常。

▲沈玉琳一家三口可以團圓過年。（圖／翻攝臉書）

出院日期沈玉琳也證實：「出院日期大約就在過年前，正確時間要由主治醫師決定。」並透露目前正在住院中，等待血球恢復，過年前就可以出院了。」

而他離開工作崗位已超過半年，玉琳哥也坦承：「復工後先以《11點熱吵店》跟網路節目《威廉沈歡樂送》為主，另外談的新節目再陸續開工。血液疾病只要血球恢復正常值就跟一般人沒兩樣，體力負荷是沒問題的。」對於復出之路充滿信心。