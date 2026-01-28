EXO相隔3年回歸「7月登高雄巨蛋」！　巡迴演唱會13地全公開

記者張筱涵／綜合報導

韓國天團EXO宣布正式回歸，並展開全新世界巡演《EXO PLANET #6 EXO’rizon》，其中台灣場確定將於7月18日在高雄巨蛋盛大舉行，消息一出立刻引爆粉絲熱烈關注。

▲EXO將舉行巡迴演唱會。（圖／翻攝自X／weareoneEXO）



從官方釋出的巡演主視覺可見，《EXO’rizon》以遼闊地景與地平線意象呈現，象徵EXO跨越時間與舞台界線、再次啟程的全新篇章。本次巡演橫跨亞洲多個重要城市，包括首爾、胡志明市、名古屋、曼谷、澳門、大阪、雅加達、香港、吉隆坡、馬尼拉、東京、新加坡和高雄，規模盛大。

▲EXO今天宣布巡迴演唱會各地場次和時間。（圖／翻攝自X／weareoneEXO）



主辦單位Live Nation Taiwan理想國也透過社群平台發文宣布好消息，直呼「EXO王者回歸！」並預告7月18日將在高雄巨蛋「超火登場」，邀請台灣EXO-L一同見證EXO再次站上世界舞台的重要時刻。這也是EXO時隔一段時間後，再度以大型巡演形式與海外粉絲見面。

關於售票時間與相關購票資訊，理想國表示將陸續公布，呼籲粉絲持續關注 Live Nation Taiwan 理想國 官方平台，以免錯過最新消息。