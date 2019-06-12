謝忻「獵男花名冊」　激吻阿翔、曖昧王少偉..另黏「吉隆坡高帥型男」

圖文／鏡週刊

只是在與阿翔牽扯不清的同時，謝忻也曾被本刊直擊，在馬來西亞跟「黑帽男」同穿情侶裝約會。

請繼續往下閱讀...

►看更多【謝忻不倫阿翔】相關新聞請點此

2018年的年底，本刊報導謝忻在馬來西亞的吉隆坡，跟一名外型神似她過去緋聞對象王少偉的高帥男子約會，當時本刊如此寫道：「謝忻和黑帽男現身當地知名的亞羅街，街道旁都是海鮮餐廳，2人身穿灰色Ｔ恤、牛仔褲、白球鞋情侶裝，走進其中一家用餐，因為人潮眾多，在桌間穿梭時，黑帽男很自然地緊緊牽住謝忻的手，接著詢問其中一桌外國人能否併桌，才坐下準備共度晚餐約會。」

後來謝忻定義這名「黑帽男」是約會對象，甚至還拿他出來撇清跟阿翔的關係，沒想到現在看來她應該是雙線同時進行。值得一提的是，有次阿翔被媒體記者慫恿幫謝忻介紹對象，他還一臉不悅：「她自己去找，還用幫她介紹？她不都找到馬來西亞高高的那個。」

當時以為他只是吐槽，顯示跟謝忻的好交情，如今回想他的「一臉不悅」表情，大概後面還有更深一層的情緒表現。另外謝忻為了轉移阿翔的不倫疑雲焦點，除了「黑帽男」，還抬過諧星黃豪平出來，她在臉書自曝黃豪平深夜堅持馬上面交一本書，感覺試圖在雲淡風輕搞笑，自虧跟阿翔夜會一事。

謝忻敘述此事是如此寫道：「這是第六感強還是感應？在昨晚午夜前有名節儉並且注重環保議題的有靈魂男子（黃豪平）特別坐捷運換YouBike親自送來自己紐約充電之旅挑選的別具意義紀念品給我。BMW或Audi呢？為什麼是YouBike？」



更多鏡週刊報導

【阿翔激吻謝忻1】活逮阿翔不倫謝忻 只見面2分鐘也要在路邊狂吻！

【阿翔激吻謝忻2】被阿翔與閨密背叛 翔嫂竟稱謝忻「一家人」幫撇緋聞

【阿翔激吻謝忻7】腥夫吃相難看 他挽回80歲老婆再辦「世紀婚禮」