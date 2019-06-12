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謝忻「獵男花名冊」　激吻阿翔、曖昧王少偉..另黏「吉隆坡高帥型男」

圖文／鏡週刊

只是在與阿翔牽扯不清的同時，謝忻也曾被本刊直擊，在馬來西亞跟「黑帽男」同穿情侶裝約會。

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2018年的年底，本刊報導謝忻在馬來西亞的吉隆坡，跟一名外型神似她過去緋聞對象王少偉的高帥男子約會，當時本刊如此寫道：「謝忻和黑帽男現身當地知名的亞羅街，街道旁都是海鮮餐廳，2人身穿灰色Ｔ恤、牛仔褲、白球鞋情侶裝，走進其中一家用餐，因為人潮眾多，在桌間穿梭時，黑帽男很自然地緊緊牽住謝忻的手，接著詢問其中一桌外國人能否併桌，才坐下準備共度晚餐約會。」
  1. 本刊之前得到一組照片，是謝忻跟一名「黑帽男」在馬來西亞親暱約會的照片，算了一算也跟她與阿翔婚外曖昧的時間重疊。（讀者提供）
  2. 誤打誤撞之下，謝忻聽了胡瓜一席話而決心投入演藝圈工作，不僅得了金鐘獎、買了房，私生活也非常精采。

後來謝忻定義這名「黑帽男」是約會對象，甚至還拿他出來撇清跟阿翔的關係，沒想到現在看來她應該是雙線同時進行。值得一提的是，有次阿翔被媒體記者慫恿幫謝忻介紹對象，他還一臉不悅：「她自己去找，還用幫她介紹？她不都找到馬來西亞高高的那個。」

當時以為他只是吐槽，顯示跟謝忻的好交情，如今回想他的「一臉不悅」表情，大概後面還有更深一層的情緒表現。另外謝忻為了轉移阿翔的不倫疑雲焦點，除了「黑帽男」，還抬過諧星黃豪平出來，她在臉書自曝黃豪平深夜堅持馬上面交一本書，感覺試圖在雲淡風輕搞笑，自虧跟阿翔夜會一事。

  1. 阿翔跟謝忻因為同門，而且經常一起主持節目，對外都說彼此擁有「革命情感」。
  2. 似乎為了撇清跟阿翔的關係，謝忻還在臉書上傳夜會黃豪平的照片，順便以開玩笑的口吻自嘲跟阿翔過從甚密的新聞。（翻攝自謝忻臉書）

謝忻敘述此事是如此寫道：「這是第六感強還是感應？在昨晚午夜前有名節儉並且注重環保議題的有靈魂男子（黃豪平）特別坐捷運換YouBike親自送來自己紐約充電之旅挑選的別具意義紀念品給我。BMW或Audi呢？為什麼是YouBike？」


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鏡週刊, 謝忻, 王少偉, 阿翔, 謝忻阿翔

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