狠踹《阿凡達》下王座！星爵新片奪冠　自爆20年前「跑龍套」緣分：大家早忘了

記者蕭采薇／綜合報導

星爵發威了！由克里斯普瑞特（Chris Pratt）與蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）主演的科幻動作新片《關鍵公敵》（Mercy），在北美上映首週末狂掃1110萬美金（約3.5億台幣），硬生生把連霸五週的票房怪獸《阿凡達：火與燼》踢下冠軍寶座。

▲《關鍵公敵》在北美上映，首週末狂掃1110萬美金。（圖／索尼提供）

20年前是配角！克里斯普瑞特《刺客聯盟》被鍵盤砸

[廣告]請繼續往下閱讀...

《關鍵公敵》找來《刺客聯盟》名導提默貝克曼比托夫執導。你不說可能沒人記得，其實早在快20年前，尚未走紅的克里斯普瑞特就在《刺客聯盟》演過那個「被鍵盤砸臉」的討人厭同事。

▲《關鍵公敵》克里斯普瑞特被指殺妻，必須對決AI審判法官。（圖／索尼提供）

克里斯普瑞特笑說：「大家可能都忘記我演過那部電影了，那幾乎是我剛到洛杉磯、剛開始拍電影的時期。」能在近20年後以男主角身份再次合作，對他意義重大。他更掛保證這次劇本讓他「眼睛一亮」，直呼：「我幾乎什麼劇本都看過，但這一部真的讓我停不下來！」

▲《關鍵公敵》克里斯普瑞特掛保證，這次劇本讓他「眼睛一亮」。（圖／索尼提供）

蕾貝卡弗格森變「AI法官」 他笑：茱蒂法官混搭魔鬼終結者

冷豔女星蕾貝卡弗格森這次飾演關鍵的AI法官「麥達斯」，被克里斯普瑞特形容是「茱蒂法官（Judge Judy）」和「魔鬼終結者」的綜合體。蕾貝卡弗格森表示，電影直指現代人過度依賴科技的現況，「我們期待AI給出絕對正確的答案，但事實是，它距離真相還很遠。」

▲《關鍵公敵》硬生生把連霸五週的票房怪獸《阿凡達：火與燼》踢下冠軍寶座。（圖／索尼提供）



克里斯普瑞特也向影迷喊話，這部片就像當年的《捍衛戰警》一樣，「從一開始就一路狂飆，直到最後一秒都不讓你喘口氣！」《關鍵公敵》1月30日起推出口碑場，2月6日全台正式上映。