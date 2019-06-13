baby再爆婚變黃曉明！　合體活動「一眼都沒看他」…結束後各走各的

圖文／鏡週刊

6月4日黃曉明與Angelababy夫婦久違合體出席郵輪活動，他貼心為愛妻提長裙的動作，被外界認為是打破半年前2人傳出離婚謠言之舉。偏偏在活動結束後，被人發現Angelababy單獨在工作人員陪同下離開會場，讓合體的恩愛突然蕩然無存。

就在離婚消息瘋傳半年後，6月4日黃曉明與Angelababy久違合體，出席上海一場郵輪活動，這也是繼兩人去年2月帶著兒子小海綿去日本旅遊，留下一家三口的溫馨合照後，睽違一年多難得的同框。活動進場時，黃曉明細心地幫Angelababy提裙襬以防絆倒，貼心舉動讓在場所有民眾看在心裡直呼窩心。

2人恩愛如昔的表現似乎有意消弭外傳離婚消息，但也有眼尖網友發現，當晚黃曉明與Angelababy雖然經常比肩而坐或站，但不管是在台上還是台下，2人的眼神卻少有交集，有貌合神離之感。而黃曉明體貼幫老婆提著裙襬，Angelababy卻一股腦地直直往前行，連回頭看一眼都嫌多餘的感覺，這樣看似體貼的畫面，更像一場在眾人面前演出的假恩愛大戲。

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其實本刊也接獲讀者爆料，當天活動結束後，黃曉明與Angelababy離開時竟各走各的路，女方卸下禮服離開會場時，身邊有十多位工作人員護送，但東瞧西看就是沒看見剛剛跟她在台上曬恩愛的黃曉明本人，實在不像是夫妻倆一起受邀參加活動的正常情況。



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