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baby再爆婚變黃曉明！　合體活動「一眼都沒看他」…結束後各走各的

圖文／鏡週刊

6月4日黃曉明與Angelababy夫婦久違合體出席郵輪活動，他貼心為愛妻提長裙的動作，被外界認為是打破半年前2人傳出離婚謠言之舉。偏偏在活動結束後，被人發現Angelababy單獨在工作人員陪同下離開會場，讓合體的恩愛突然蕩然無存。

就在離婚消息瘋傳半年後，6月4日黃曉明與Angelababy久違合體，出席上海一場郵輪活動，這也是繼兩人去年2月帶著兒子小海綿去日本旅遊，留下一家三口的溫馨合照後，睽違一年多難得的同框。活動進場時，黃曉明細心地幫Angelababy提裙襬以防絆倒，貼心舉動讓在場所有民眾看在心裡直呼窩心。

  1. 明明是夫妻難得同台，Angelababy與黃曉明的距離，就是比金主遠一點。（讀者提供）
  2. 活動上黃曉明與Angelababy兩人雖然比肩而立，但似乎多了點疏離感。（讀者提供）
  3. 黃曉明在微博上雖然放上了與Angelababy合照，卻沒有任何互動，也沒tag對方。（翻攝自黃曉明微博）
  4. 兩人出席活動同發微博，Angelababy的九宮格照卻少了與黃曉明的合影。（翻攝自Angelababy微博）

2人恩愛如昔的表現似乎有意消弭外傳離婚消息，但也有眼尖網友發現，當晚黃曉明與Angelababy雖然經常比肩而坐或站，但不管是在台上還是台下，2人的眼神卻少有交集，有貌合神離之感。而黃曉明體貼幫老婆提著裙襬，Angelababy卻一股腦地直直往前行，連回頭看一眼都嫌多餘的感覺，這樣看似體貼的畫面，更像一場在眾人面前演出的假恩愛大戲。

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  1. 最近Angelababy帶兒子「小海綿」遊玩的畫面總能被大陸網友「路透」，黃曉明卻總不見蹤影。（翻攝自Angelababy微博）
  2. 黃曉明最後一次一家三口的幸福合照竟是在1年多前拍攝。（翻攝自黃曉明微博）

其實本刊也接獲讀者爆料，當天活動結束後，黃曉明與Angelababy離開時竟各走各的路，女方卸下禮服離開會場時，身邊有十多位工作人員護送，但東瞧西看就是沒看見剛剛跟她在台上曬恩愛的黃曉明本人，實在不像是夫妻倆一起受邀參加活動的正常情況。

  1. Angelababy（右二）離開時，不見剛剛同台的黃曉明，身旁都是男助理。
  2. 黃曉明（右）私下也愛跟朋友四處玩樂，也拍到女生親他的畫面。（東方IC）


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鏡週刊, baby, 黃曉明

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