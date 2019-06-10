蔡桃貴「花童初體驗」穿這樣！小紳士Look　直接搶鏡新郎HowHow

記者李玟儀／綜合報導

YouTuber界「業配之神」HowHow在近日和阿福舉行婚禮，親朋好友現身祝福，除了由張小燕擔任證婚人之外，包括七月半、上班不要看、阿滴、白癡公主等人都到場，最特別的是，小小花童由蔡阿嘎10個月大的兒子蔡桃貴擔任，可愛模樣搶走不少新郎風采。

▲蔡桃貴是HowHow婚禮的花童。（圖／翻攝自蔡桃貴、阿福IG）

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蔡桃貴的Instagram帳號10日分享在HowHow婚禮上當花童的花絮照片，他和穿著白色洋裝的小姐姐坐在木製箱子裡，已經習慣被各種鏡頭包圍的他，好奇伸手把玩架在箱子上的攝影機，動作就像是一對兩小無猜的小朋友在自拍。

不僅如此，或許因為爸爸是蔡阿嘎，蔡桃貴早已習慣身邊總是有一堆人圍繞，即使在人來人往的婚宴會場，看起來還是如魚得水，不怕生的他還對著靦腆的花童搭檔露出萌笑，再搭配身上小紳士風格的水藍色禮服，帥到成為宴會場中忽視不了的一道光，徹底搶走新郎HowHow風采。

▲蔡桃貴搭訕小姐姐，有人發現真正的新郎在右上方嗎？（圖／翻攝自蔡桃貴IG）

而獻出花童初體驗的蔡桃貴也送上祝福給婚禮主角，同時也是乾爹的HowHow：「趕快生一個陪我玩！」希望HowHow夫婦加把勁，盡快讓「七月半2.0」誕生。