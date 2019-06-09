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陳立農「霸道總裁式救粉絲」！歌迷倒退走腳滑　他1秒瞬間移動hold住

記者李玟儀／綜合報導

陳立農從《偶像練習生》出道後人氣超高，彎彎的笑眼、活潑的性格圈粉無數，不只如此，粉絲最喜歡的還是他善解人意的體貼個性，繼之前在機場保護粉絲與旅客安全之後，最近又三步併兩步拉住一位差點跌倒的粉絲，暖舉再度受到討論。

▲▼陳立農救粉絲。（圖／翻攝自微博）

▲陳立農救粉絲。（圖／翻攝自微博）

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網路上流傳的動途中，陳立農戴著帽子、口罩，身穿黑色T恤，身旁有工作人員跟隨，同時還有幾位粉絲亦步亦趨緊跟，一邊走一邊用手機、相機拍攝他的一舉一動，剎那間以側身走在左前方的男性似乎因為地面高低差，突然步伐不穩。

走在工作人員身旁的陳立農，眼神餘光掃到，立刻一個箭步火速衝上前，左手抵著牆，右手拉住粉絲，即刻救援的驚險場面讓人捏了一把冷汗，不管是舉動或是瞬間反應能力都受到網友高度好評。

▲▼陳立農救粉絲。（圖／翻攝自微博）

▲陳立農救粉絲，爆發力完全是瞬間移動等級。（圖／翻攝自微博）

事實上這不是陳立農第一次留意到粉絲的安全問題，先前在機場，原先低頭安靜地走路，突然注意到不對勁，開口：「小心，回來！」就像霸道總裁下指令一樣，原來是他發現有粉絲倒著走拍攝，後方有位坐輪椅的老奶奶經過，怕粉絲跟老奶奶撞在一起，趕緊出聲提醒，此舉受到肯定：「公眾人物正確引導粉絲要遵守秩序，這才是偶像該有的素養。」

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