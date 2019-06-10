唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了

文／唐綺陽
【唐綺陽星座運勢週報6/10-6/16】
重要星象：日雙子、水星巨蟹，日、金都在雙子，火星巨蟹，海王星停滯中
太陽雙子、水星巨蟹，開始緬懷過往，想要說出內心話，充滿多愁善感的氛圍，創作能量豐沛。日、金都在雙子，雙子利多、提升重要性。火星巨蟹，小心多愁善感的思緒，容易引發情緒風暴。海王星停滯中，將我們長久以來忽略、隱藏的事物，重新展現在眼前，與內在潛意識的溝通。四星逆行引起懷舊感，或是帶來真相大白的機會。
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▲唐綺陽星座運勢。（圖／大慕影藝提供）
工作注意：巨蟹、獅子、天蠍、水瓶
巨蟹：有很多天馬行空的好點子，應盡量發揮
獅子：有貴人提拔的機會，要虛心聽從批評指教
天蠍：按部就班，當心欲速則不達
水瓶：有好成績要低調，避免犯小人
桃花注意：白羊、雙子、射手、金牛
白羊：要考慮長遠問題，不能太自我
金牛：平淡的相處中，仍有需要改進之處
雙子：峰回路轉，感情像坐雲霄飛車
射手：放輕鬆，避免太過忙碌而失去情趣
財運注意：天秤、雙魚
天秤：多聽他人建議，別太揮霍
雙魚：有財運，貴人帶來額外的收穫
健康注意：處女、魔羯
處女：活絡筋骨，避免突然的扭傷
魔羯：做好防護，避免工傷