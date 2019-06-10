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有種愛叫HowHow❤阿福！好友曝「最真實的他們」：2個善良的人結婚了

記者李玟儀／綜合報導

YouTuber HowHow在近日和歌手阿福補辦婚宴，除了有張小燕擔任證婚人之外，一票知名的YouTuber也是座上賓，可見這對新人的好人緣。在婚禮後，和HowHow同屬樂團「七月半」成員的蔡哥發文獻上祝福，真情實感的文字，寫出了對「HowFu」的祝福。

▲▼有種愛叫HowHow、阿福。（圖／翻攝自蔡哥IG）

▲蔡哥寫下和HowHow、阿福認識的故事。（圖／翻攝自蔡哥IG）

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蔡哥除了是「七月半」的吉他手，同時也是「上班不要看」團隊的一員，外型高大粗獷，但也有細膩的一面，在HowHow大喜之日這天，看著西裝筆挺的HowHow、浪漫唯美的阿福，想起了最初與2人相識的當時，他引用電影《真愛每一天》的內容，「要結婚的另一半，一定要是善良的人，我覺得他們都是，而且很是。」

不論是HowHow或是阿福，對蔡哥而言都是影片創作這條路上的前輩，但2人絲毫沒有架子。在很偶然的機會下認識了阿福，雖然雙方只見過3次面，但阿福卻很真誠也很認真地給予建議與看法，「所以她很善良。」這是蔡哥對阿福的印象。

▲▼有種愛叫HowHow、阿福。（圖／翻攝自蔡哥IG）

▲▼有種愛叫HowHow、阿福，兩個善良的人結婚了。（圖／翻攝自蔡哥IG）

而認識HowHow是在意外的狀況下，蔡哥透露雙方在互相留言3次後成為臉書好友，透過私訊，HowHow不藏私分享了YouTuber這一行中的故事與點點滴滴，現在回想起當時的自己很菜，對方卻依舊掏心掏肺，「所以他很善良。」

▲▼有種愛叫HowHow、阿福。（圖／翻攝自蔡哥IG）

▲▼好友們出席HowHow婚禮。（圖／翻攝自蔡哥IG）

▲▼有種愛叫HowHow、阿福。（圖／翻攝自蔡哥IG）

如今兩個善良的人結婚了，蔡哥彷彿這對CP的頭號粉絲，滿心歡喜地說：「真的太好了，在他們交換誓詞的時候，我笑得很開心，當然有幾個部分是紅了眼眶，甚至是流眼淚了。」能看到自己支持、信賴且喜歡的朋友獲得幸福，喜悅莫過於此，最後他用一貫風格獻上誠摯祝福：「How福No.1，孩子一大串（單押x1）。」

想看「How x Fu愛情故事」：

►HowHow、阿福愛情故事　「欸在一起啦！」一招把到某欸欸府油

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Howhow, 陳孜昊, 鄧福如, 阿福, 蔡哥, 上班不要看, 七月半

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