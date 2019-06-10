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4年陪伴飛飛翔翔長大　小亨堡吐心裡話「我害怕以後」

記者李玟儀／綜合報導

飛飛翔翔的保母「小亨堡」跟陳建州、范瑋琪一家人情同家人，特別是她看著雙胞胎兄弟從小長大，關係自然格外親近，看著兄弟倆漸漸長大，她有感而發地說：「我怕以後離不開你們。」

▲▼飛飛翔翔、小亨堡。（圖／翻攝自小亨堡臉書）

▲陳建州一家和小亨堡。（圖／翻攝自小亨堡臉書）

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小亨堡分享飛飛翔翔的合照，兄弟倆活潑又可愛，燦爛、療癒的笑容正好掃去連假後第一個上班日的陰霾，只是看著眼前慢慢抽高的飛翔兄弟，她忽然格外有感觸：「我的小兄弟長大了，越來越懂事，我怕以後不是你們離不開我，而是我離不開你們。」

事實上，小亨堡對飛翔兄弟的愛隨處可見，日前30歲生日時，她將飛翔兄弟的名字「睿飛」、「睿翔」和乾女兒「沁俞」刺在手臂上，另一部分的刺青則是以飛翔兄弟英文名字「River」和「Ryan」的草寫連結，前面還有火車頭似乎就象徵著自己未來也會一直帶著他們努力向前的概念。

▲▼飛飛翔翔、小亨堡。（圖／翻攝自小亨堡臉書）

▲▼看著雙胞胎兄弟的燦爛笑容，小亨堡有感而發。（圖／翻攝自小亨堡臉書）

▲▼飛飛翔翔、小亨堡。（圖／翻攝自小亨堡臉書）

這不只是小亨堡送給自己的30歲生日禮物，也代表著最純粹的真心誠意，她感性告白：「因為飛飛翔翔來到這世界上，我到了飛飛翔翔的家，我的人生因為你們而變的不一樣，所以我把飛翔跟我的乾女兒冰冰放在我的身上～我保證這絕對是真愛。」黑人看了以後驚呼了聲「哇靠」，其他同樣看著飛翔兄弟長大的粉絲們也都深受感動，紛紛讚賞「真的是完全投入的愛，好棒」、「感動，飛飛翔翔因為小亨堡啊姨乖乖的長大變成開心的小朋友」。

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飛飛翔翔, 小亨堡, 黑人, 陳建州

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