《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

記者李玟儀／綜合報導

南韓綜藝節目《Running Man》近期節目內容以9周年為主製作一系列特輯，成員們不僅接受Lisa Kim的舞蹈集訓，為粉絲見面會的團舞作準備，同時還得親自參與周邊商品設計，優勝者的作品將會出現在團體T恤上，而這一次「成員cos」再度襲來，8名成員這次的挑戰依舊讓人笑到流淚。

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▲劉在錫的設計。（圖／翻攝自愛奇藝）

通過遊戲，最終勝出的是劉在錫，而他設計的內容東西洋合併，不只出現漫威的經典人物，還有南韓歷史人物弓裔。其中李光洙扮演「格魯特」，他一看到工作人員為他準備的服裝後，立刻苦笑，換上服裝後更是尷尬地遮住重點部位，因為衣服連身又貼身，顯得重點部位特別明顯，讓女性工作人員害羞到不敢直視。

▲▼李光洙是格魯特，全昭旻是勇度。（圖／翻攝自愛奇藝）

全昭旻被分配的是《星際異攻隊》的「勇度」，帥氣的服裝讓李光洙超羨慕，她也放下心中不安的大石頭，然而她並不知道，其實勇度的「臉」才是扮裝的關鍵，直到在化妝台上發現特殊裝扮用的各種工具，忽然驚覺不對勁。

▲▼宋智孝、金鍾國。（圖／翻攝自愛奇藝）

接著進到化妝間的是梁世燦與宋智孝，2人一見到李光洙都是一陣狂笑，不過能取笑李光洙的時間也不多了，世燦被分配到的是「火箭」，必須扮成浣熊的模樣，而宋智孝是女戰士「葛摩菈」，金鍾國毫無疑問的將變身為浩克，劉在錫是美國隊長，HAHA是蟻人，而池錫辰則是歷史人物弓裔。

▲劉在錫、池錫辰、HAHA、梁世燦。（圖／翻攝自愛奇藝）