周湯豪氣炸！惡人「超心機手法冒充詐騙」　還原經過怒：沒人當一回事

記者李玟儀／綜合報導

歌手周湯豪2天前在Instagram聲明有不肖人士假冒他的身分到處詐騙，他提醒粉絲，除了官方臉書和IG帳號，「不會以個人通訊軟體私下聯繫。」10日他還原事發經過，該不法人士不只假冒公眾人物，還會偽裝成粉絲，誇張行徑讓他忍無可忍怒轟。

▲周湯豪怒轟詐騙。（圖／翻攝自Instagram／周湯豪）

周湯豪表示，近幾個月以來，有不認識的圈內人士陸續傳訊息過來，都是說最近跟他一直有互動，令人納悶的是他壓根沒做過這些，這幾位圈內朋友也是覺得不對勁後，主動私訊官方帳號，才發現，原來這段期間以來，聊天的對象根本不是周湯豪本人。

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▲周湯豪還原事發經過。（圖／翻攝自Instagram／周湯豪）

而這個「假周湯豪」不只是主動騷擾圈內人，還會透過第三方去介紹其他人給他認識，一旦認識了，所謂的「第三方」都是網美，聲稱跟「真周湯豪」拍過廣告，或是跟「真周湯豪」的經紀人吃過飯，以此博取信任，但其實這一切都是騙局。

▲▼不只假冒周湯豪，不肖人士還假冒粉絲。（圖／翻攝自Instagram／周湯豪）

不僅如此，「假周湯豪」還會假冒成粉絲，周湯豪說：「這個騙子傳訊息給我，告訴我說有人在爆料公社上說他去自首了。」他直覺有異狀，果然又是假的，為此他動怒在IG限時動態上PO影片，質疑這種狀況不是最近才有，也不是只發生在他身上，但是2年了卻沒有人願意站出來提醒、呼籲大眾，這讓他非常難以理解。

周湯豪呼籲：「受騙或是名義被拿去詐騙的藝人朋友們，請你們站出來！不方便的話可以私訊我，或透過公司。」他希望藉由法律的力量懲治惡人，還大家一個公道。

▲周湯豪希望受害者勇敢站出來。（圖／翻攝自Instagram／周湯豪）