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「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

記者李玟儀／綜合報導

據說五迷都知道，五月天有位「地下製作人」叫做蔡桃貴（又寫作菜頭貴、菜頭粿，或稱阿貴），但其實不是真人，而是一隻白色的貓咪，最初是瑪莎家的愛貓，在五月天2000年獲得金曲獎後，進駐錄音室成為團寵兼吉祥物，在日前香港場演唱會躍上大螢幕，以Q版形象和歌迷見面，然而令人遺憾的是，最近蔡桃貴離開了。

▲▼五月天團寵「蔡桃貴」病逝。（圖／翻攝自五月天臉書、微博）

▲五月天團寵「蔡桃貴」病逝。（圖／翻攝自五月天臉書、微博）

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蔡桃貴成為五迷口中的「地下製作人」後，坐穩團寵寶座，後來交還給瑪莎妹妹照顧，可惜的是在前年底檢查出鼻腔有腫瘤，但是因為太老沒有辦法開刀治療，雖然吃藥控制病情，食慾也不錯，狀況卻依舊時好時壞，醫生特別提醒要做好心理準備。

就這麼撐過了1年多，瑪莎妹妹在近日帶來令人遺憾的消息，「蔡桃貴永遠的睡著了。」在短短5天內，貓咪突然惡化，從原本可以自行進食、上廁所，變成後腿不能走，接下來完全不吃東西，最後3天裡，蔡桃貴慢慢地聽不到，也閉上了眼睛。

▲▼五月天團寵「蔡桃貴」病逝。（圖／翻攝自五月天臉書、微博）

▲在日前香港場演唱會上，蔡桃貴以Q版亮相。（圖／翻攝自五月天臉書）

摯親的離去總是令人心如刀割，瑪莎妹妹在蔡桃貴離開前這幾天，回想過去曾一起生活的片段、曾走過的地方，如今只能哀痛流淚：「原來什麼準備永遠都不夠，時間到的時候，只有滿滿的不捨。」

在蔡桃貴離開前3天，瑪莎妹妹打了2通電話，一通是給當初領養小貓時最親密的朋友，另一位就是哥哥瑪莎，她說：「（阿貴）前一天和我哥說再見，是他把阿貴帶進五月天的世界，20歲了，跟他們一樣。」

▲▼五月天團寵「蔡桃貴」病逝。（圖／翻攝自五月天臉書、微博）

▲瑪莎妹妹發文。（圖／翻攝自微博）

雖然離別令人傷感，不過回首蔡桃貴的20年，其實很精彩，正如瑪莎妹妹所說：「阿貴是隻見過世面的貓，溫柔又有強韌的生命力。能跟你一起生活這麼久、摸過你曾蓬鬆柔軟的白毛，我很幸福。」

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五月天, 阿信, 瑪莎, 石頭, 冠佑, 怪獸, 蔡桃貴, 阿貴, 菜頭貴

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