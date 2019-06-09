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《如懿傳》四阿哥遭霸凌！「老師號召同學孤立」：別跟他說話

記者李玟儀／綜合報導

校園霸凌經常發生，有時候甚至連老師都是霸凌者。大陸綜藝節目《青春環遊記》中安排抽取人生牌的環節，透過回憶青春往事，排解人生歷程上的點點滴滴。其中一位節目固定班底胡先煦，曾在《如懿傳》中飾演四阿哥，他抽到「被孤立」牌，表情立刻變得凝重，童年被老師引導同學孤立的痛苦回憶瞬間湧現。

▲▼胡先煦童年遭老師帶頭孤立。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

▲▼老師認為胡先煦有多動症。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

▲▼胡先煦童年遭老師帶頭孤立。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

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胡先煦自認小時候性格有些缺陷，可能因為和一般學生不同，老師認定他有精神方面的問題，覺得他有多動症（台灣稱：注意力不足過動症），但老師不但沒有做到引導的責任，反而是告訴班上同學：「別跟胡先煦說話，不好好學習容易帶壞你。」

▲▼胡先煦童年遭老師帶頭孤立。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

▲▼胡先煦童年遭老師帶頭孤立。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

▲▼胡先煦童年遭老師帶頭孤立。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

經過這麼多年，這段充滿傷痛的回憶從胡先煦口中說出來，沒有太大的情緒起伏只是無奈苦笑，他坦言至今依然不懂，「老師當初為什麼不是選擇教育我，而是通過孤立我的方式來讓我成長？」

不過好險童年被孤立的經驗沒有讓胡先煦自暴自棄，如今的他是冉冉上升的明日之星，總是給人很有活力、很開心的模樣，在另一檔綜藝《Hi室友》中也懂得和陳立農互相照顧，網友感慨地說：「看到他現在這樣活潑還挺欣慰的。」

▲▼胡先煦童年遭老師帶頭孤立。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

▲回憶起傷心往事，胡先煦對老師依舊無法理解，只能苦笑。（圖／翻攝自YouTube／中國浙江衛視官方頻道）

▼影片來源YouTube／中國浙江衛視官方頻道，如遭移除請見諒。

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關鍵字

胡先煦, 青春環遊記, 如懿傳

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