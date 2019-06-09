《街舞2》閃現「偶像男神」網私訊灌爆：是你嗎？　大神揭謎底

記者李玟儀／綜合報導

許凱皓曾是《大學生了沒》班底，同時也參加過《偶像練習生》，在年輕族群中小有名氣，不過擅長跳舞的他不以單純做為一個偶像或是YouTuber而滿足，積極挑戰不同的舞台，有眼尖的粉絲在《這！就是街舞》第二季節目中發現疑似他的身影，對此他特別錄影片解答網友好奇。

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

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《這！就是街舞》第一季播出後廣受好評，緊接著在5月開播第2季，由羅志祥、易烊千璽、韓庚及吳建豪擔任導師。在百人海選階段，不少觀眾在選手群中發現眼熟的身影，似乎是許凱皓，於是他的Instagram收到了幾百則詢問私訊，每個人都截圖關心：「是不是有參加《這！就是街舞2》。」

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

近日許凱皓終於鬆口：「這個就是我！」從參與節目比賽到錄影片公開承認參賽，他一直很低調，在公開的平台上完全看不到任何相關發文，這麼低調就是擔心粉絲滿懷期待去看節目，結果發現一集可能只有一個畫面而失望，「所以我會覺得那我就低調點。」

只是令人意外的是，《街舞》的受眾群比許凱皓想像中的多，因此才會特別錄一支影片告訴關心的網友，「我承認，我有參加《這！就是街舞》第二季，我還進了羅志祥戰隊。」

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》海選，freestyle驚豔全場。（圖／翻攝自優酷）

雖然在海選階段許凱皓的畫面很少，而且是被節目組歸在VIP付費觀賞的區塊中，自然不比免費觀看影片的受眾多，雖然有點可惜，但仔細看影片標題「高顏值小哥哥竟贏過韓宇！用實力說話征服全場觀眾」，可見對他的功力還是很佩服的。而之後在小組battle賽中，他受到隊友們的信任，站在C位和隊友們組織、創造一套屬於他們的表演。

▲▼許凱皓在小組battle賽中展現驚人實力。（圖／翻攝自ETtoday播吧）



至於未來會如何發展，許凱皓話說得很保守，「我覺得大家對我之後的表現，不要有太多的期望，因為有很多的事情是...不好說。大家有看到我的表現，也有看到我晉級了，那就夠了。」祝福許凱皓能持續在街舞領域發光發熱、越走越遠。

《這！就是街舞2》5/19起每周日20:00，於ETtoday星光雲YouTube、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。