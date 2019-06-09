ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《街舞2》閃現「偶像男神」網私訊灌爆：是你嗎？　大神揭謎底

記者李玟儀／綜合報導

許凱皓曾是《大學生了沒》班底，同時也參加過《偶像練習生》，在年輕族群中小有名氣，不過擅長跳舞的他不以單純做為一個偶像或是YouTuber而滿足，積極挑戰不同的舞台，有眼尖的粉絲在《這！就是街舞》第二季節目中發現疑似他的身影，對此他特別錄影片解答網友好奇。

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓、優酷）

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓、優酷）

請繼續往下閱讀...

《這！就是街舞》第一季播出後廣受好評，緊接著在5月開播第2季，由羅志祥、易烊千璽、韓庚及吳建豪擔任導師。在百人海選階段，不少觀眾在選手群中發現眼熟的身影，似乎是許凱皓，於是他的Instagram收到了幾百則詢問私訊，每個人都截圖關心：「是不是有參加《這！就是街舞2》。」

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓、優酷）

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓、優酷）

近日許凱皓終於鬆口：「這個就是我！」從參與節目比賽到錄影片公開承認參賽，他一直很低調，在公開的平台上完全看不到任何相關發文，這麼低調就是擔心粉絲滿懷期待去看節目，結果發現一集可能只有一個畫面而失望，「所以我會覺得那我就低調點。」

只是令人意外的是，《街舞》的受眾群比許凱皓想像中的多，因此才會特別錄一支影片告訴關心的網友，「我承認，我有參加《這！就是街舞》第二季，我還進了羅志祥戰隊。」

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓、優酷）

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》海選，freestyle驚豔全場。（圖／翻攝自優酷）

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓、優酷）

雖然在海選階段許凱皓的畫面很少，而且是被節目組歸在VIP付費觀賞的區塊中，自然不比免費觀看影片的受眾多，雖然有點可惜，但仔細看影片標題「高顏值小哥哥竟贏過韓宇！用實力說話征服全場觀眾」，可見對他的功力還是很佩服的。而之後在小組battle賽中，他受到隊友們的信任，站在C位和隊友們組織、創造一套屬於他們的表演。

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓、優酷）

▲▼許凱皓在小組battle賽中展現驚人實力。（圖／翻攝自ETtoday播吧）

▲▼許凱皓參加《這！就是街舞2》。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓、優酷）

至於未來會如何發展，許凱皓話說得很保守，「我覺得大家對我之後的表現，不要有太多的期望，因為有很多的事情是...不好說。大家有看到我的表現，也有看到我晉級了，那就夠了。」祝福許凱皓能持續在街舞領域發光發熱、越走越遠。

《這！就是街舞2》5/19起每周日20:00，於ETtoday星光雲YouTube、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

推薦閱讀

言承旭現身了...孤寂背影催淚！「全身黑不說話」擋臉低頭快走

言承旭現身了...孤寂背影催淚！「全身黑不說話」擋臉低頭快走

2歲Lucy「神級鉛筆腿輾壓大人」！連身泳裝驚豔全網：根本遺傳隋棠

2歲Lucy「神級鉛筆腿輾壓大人」！連身泳裝驚豔全網：根本遺傳隋棠

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

女兒當面問：是不是外遇？他吐實「男人通病」　利菁皺眉：你沒正面回答！

女兒當面問：是不是外遇？他吐實「男人通病」　利菁皺眉：你沒正面回答！

《創造營》總決賽團名曝光！「英文加數字」網狂刷問號：嗯？怎麼唸

《創造營》總決賽團名曝光！「英文加數字」網狂刷問號：嗯？怎麼唸

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

林志玲結婚變「黑澤志玲」？專家解答「AKIRA改叫林良平」較可行

林志玲結婚變「黑澤志玲」？專家解答「AKIRA改叫林良平」較可行

林志玲閃婚「受害者現身！」　抱怨文討拍...釣出工作室親回

林志玲閃婚「受害者現身！」　抱怨文討拍...釣出工作室親回

威爾史密斯「隱藏版天菜兒子」全家最帥！大胸肌燦笑撞臉楊祐寧

威爾史密斯「隱藏版天菜兒子」全家最帥！大胸肌燦笑撞臉楊祐寧

罹癌8年「為什麼賀一航不化療？」　白冰冰曝原因：是很有GUTS的英雄

罹癌8年「為什麼賀一航不化療？」　白冰冰曝原因：是很有GUTS的英雄

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

陳曉陷封殺危機！　業界怒譙「絕不再碰」網指：豬隊友搞臭了

2歲Lucy「神級鉛筆腿輾壓大人」！連身泳裝驚豔全網：根本遺傳隋棠

霍建華機場抱2歲小海豚被拍！　探班林心如「父女互動」超有愛

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許凱皓, 這就是街舞, 這！就是街舞2

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《街舞2》閃現「偶像男神」網私訊灌爆：是你嗎？　大神揭謎底
  2. 金明洙「天使丹」下凡可愛爆炸！《僅此一次愛情》演技受肯定
  3. 昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥
  4. 賀一航依賴老婆「其實是Judy黏他」　柯淑勤慟：趕到醫院以為還有3天　
  5. 景甜13字宣布分手！　張繼科大動作切割「洗掉定情刺青」
  6. 程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧
  7. Jennie「呼吸困難」演唱會中途急下台！歌迷曝看到輪椅送進後台
  8. 私約MOMOLAND「深夜Double Date」被抓包！　韓夯男團認了：對不起…
  9. 2歲Lucy「神級鉛筆腿輾壓大人」！連身泳裝驚豔全網：根本遺傳隋棠
  10. 愛犬「斷氣前仍沒見到主人」孤單離世　男星淚訴只差10分鐘：下輩子再當父子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366