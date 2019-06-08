《創造營》總決賽團名曝光！「英文加數字」網狂刷問號：嗯？怎麼唸

記者李玟儀／綜合報導

大陸選秀綜藝節目《創造營2019》是《創造101》的第二季，為了選出新男團展開一輪一輪評比，8日晚間將進行總決賽，決定最終脫穎而出的成員名單，而稍早團名率先曝光。

▲由迪麗熱巴擔任發起人的《創造營2019》於8日進行總決賽。（圖／翻攝自微博）

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1個月前網傳男團團名將取為「衛星少年TOT」，被網友瘋狂吐槽，因為第一季出道女團叫做「火箭少女」，又是火箭又是衛星，被虧：「這是要前進銀河系嗎？」再加上TOT很像嚎啕大哭的表情符號，怎麼看都覺得氣勢被削弱了，有網友甚至預測，如果第三次回歸選拔女團的話，團名可能會叫「黑洞少女TXT」。

▲官方疑似公開團名為R1SE。（圖／翻攝自微博）

如今疑似公開團名將叫做「R1SE」（第2個是字母1），立刻又引起一波討論，不少人都在問讀音怎麼唸？有人說讀音和單字「RISE」一樣，rise有上升的意思，對於新人團體出道寓意相當正面，也和選秀節目的理念符合，象徵著每位選手都是靠著努力，一點一點往上爬升。

▲網友納悶到底該怎麼唸。（圖／翻攝自微博）

不過也有不少網友狂刷問號表示不解，認為R1SE還不如「衛星少年」有意思，甚至覺得有點不好記，但是另有網友持不同意見，指出在最終成團結果發布之前，團名都還有可能更改，最終結果還是得等官方公布，先看看就好。